Dms (diagnostic Medical Systems) : DMS Group garde le cap de la croissance au 3ème trimestre : +9%

Progression de +7% de la division DMS Imaging au 3 ème trimestre

Retour à la croissance de l'activité ostéodensitométrie : +5% au 3ème trimestre

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2020.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 7,6 6,6 +17% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 8,0 7,5 +7% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 7,9 7,3 +9% Chiffre d'affaires neuf mois 23,5 21,4 +10%

Au 3ème trimestre de l'exercice 2020, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 7,9 M€, en croissance de +9%.

En dépit d'un contexte de marché toujours fortement perturbé par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, le groupe a maintenu le cap de la croissance au 3ème trimestre sur l'ensemble de ses divisions.

A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 23,5 M€, en solide progression de +10%.

Commentaires par activités

La division DMS Imaging a enregistré un chiffre d'affaires de 7,7 M€ au 3ème trimestre, en croissance de +7%.

En radiologie, la croissance trimestrielle s'est élevée à +8%. Sur les neuf premiers mois de 2020, l'activité de radiologie continue d'afficher une croissance solide de +15%, tirant parti de son mix pays et produits.

Le groupe a pris possession début octobre de sa nouvelle unité industrielle de production et d'assemblage et devrait être en mesure de revenir à une production normale (pré-déménagement) dès la fin du mois d'octobre. Fort d'un carnet de commandes soutenu, mais qui reste néanmoins assujetti aux soubresauts de la crise sanitaire, le groupe avait anticipé ce changement de site industriel, avec notamment pour conséquence une augmentation temporaire du stock afin de préserver sa dynamique actuelle de production.

Davantage pénalisée par la crise du Covid-19 (recul de -24% au 1er semestre 2020), l'activité d'ostéodensitométrie a renoué avec la croissance au 3ème trimestre (+5%) malgré une dynamique commerciale toujours ralentie par le contexte sanitaire.

À fin septembre, l'activité d'ostéodensitométrie limite désormais son recul sur neuf mois à -11%. Le groupe vise de renouer avec un rythme d'activité normalisé d'ici la fin de l'année grâce notamment à la montée en puissance du contrat avec Fujifilm Europe, sur les zones EMEA (Europe Middle East & Africa - Europe, Moyen-Orient et Afrique) et en Asie.

Également fortement impactée par la crise sanitaire et l'arrêt de l'activité des chirurgiens plasticiens pendant plusieurs semaines, la division DMS Biotech a renoué avec la croissance au 3ème trimestre avec un chiffre d'affaires – constitué des ventes des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux) – en hausse de +31%.

Consécutivement à la finalisation de l'essai clinique portant sur l'utilisation des cellules du tissu adipeux dans le traitement de l'arthrose, les actions de formation des médecins et des chirurgiens, ralenties pendant la pandémie, se poursuivent depuis la rentrée.

Un accord de partenariat a d'ailleurs été signé avec la société WKK International Ltd. (lire le communiqué du 22 septembre 2020), suivi de la réalisation de plusieurs interventions sur des patients atteints d'arthrose du genou. Ces interventions, d'une durée de 30 à 40 minutes, ont une nouvelle fois montré l'efficacité de cette solution qui ne peut toutefois être pratiquée à ce jour en France pour des raisons réglementaires.

Jean-Paul Ansel, Président - Directeur général de DMS Group, commente :

« Nous regrettons fortement de ne pas pouvoir pratiquer ce type d'interventions en France, et de ne pas être en mesure d'apporter une réponse aux nombreux d'appels de personnes, dont des actionnaires de DMS Group, souffrant d'arthrose du genou. C'est d'autant plus regrettable qu'au-delà du soulagement rapide pour les patients, le recours à ce traitement pourrait permettre la réalisation d'économies substantielles pour la sécurité sociale, par rapport à la pose de prothèses articulaires. C'est en particulier la solution idéale pour une personne âgée pour laquelle une prothèse du genou ne peut pas se justifier, compte tenu de la lourdeur de l'opération. »

Par ailleurs, en matière de recherche, les efforts sont consacrés à l'étude de nouvelles solutions thérapeutiques à partir de l'utilisation du tissu adipeux et des cellules souches qu'il contient. DMS Biotech a ainsi conclu, en octobre, un contrat de collaboration de recherche avec l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) sur le traitement du Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA), principale cause de décès de la Covid-19 (lire le communiqué de presse du 16 octobre 2020).

L'activité de la division DMS Wellness, qui a enregistré de nouvelles ventes au 3ème trimestre de la solution Celliss dédiée aux traitements amincissants et anticellulite, demeure néanmoins faible en raison de la situation sanitaire qui pénalise fortement l'activité des hôtels de luxe et des centres esthétiques haut de gamme.

Il convient toutefois d'indiquer que DMS Wellness livrera un premier appareil sur le marché américain au 4ème trimestre, ainsi que de nouvelles références en Belgique et au Mexique.

Il est néanmoins difficile à ce jour d'appréhender la reprise de l'activité et de formuler des prévisions compte tenu du durcissement du contexte sanitaire.

Agenda financier

Date Evènement 20 janvier 2021 Publication du chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris. Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

