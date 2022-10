Radiologie : effet de base important au 3ème trimestre et décalages de livraisons sur le 4ème trimestre sans impact sur l'exercice 2022 grâce à un carnet de commandes soutenu

Progression soutenue de l'activité Ostéodensitométrie à fin septembre et solide carnet de commandes pour la fin de l'année

Liège (Belgique) - DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM), spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre des neuf premiers mois de l'exercice 2022 (période du 1er janvier au 30 septembre 2022).

Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 2019 2020 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires à 9 mois 20,9 23,1 27,7 25,5 -8%

Au 3ème trimestre de son exercice 2022, DMS Imaging a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 M€, en repli de -25% par rapport au 3ème trimestre 2021.

Comme annoncé fin septembre, afin de faire face aux difficultés en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou pièces au cours des derniers mois, DMS Imaging a rééchelonné son planning de production pendant l'été (principalement sur les mois de juillet et août 2022), entraînant des décalages de livraisons du 3ème au 4ème trimestre 2022. Ces décalages auront un impact quasi inexistant sur le niveau d'activité escompté sur l'ensemble de l'exercice du fait d'un carnet de commandes soutenu.

DMS Imaging rappelle en outre que le 3ème trimestre 2021 avait constitué un trimestre record marqué par un niveau exceptionnel d'activité pour la période, résultant d'une importante livraison de tables de radiologie à l'international, dans le cadre d'un appel d'offres de la Banque mondiale.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 25,5 M€, en repli limité de -8% par rapport à la même période l'an dernier, et en croissance de +5% neutralisée du contrat à caractère exceptionnel.

Commentaires par activité

En Radiologie, le chiffre d'affaires à neuf mois s'élève à 21,0 M€ (-13%).

Consécutivement à l'extension de l'accord de distribution avec Fujifilm, DMS Imaging a enregistré une première vente de sa table de radiologie Platinum DRF au 3ème trimestre 2022 sur la zone Afrique et Moyen-Orient. Ce nouveau marché géographique adressé par Fujifilm constitue un vecteur supplémentaire de croissance pour DMS Imaging.

Au cours du 3ème trimestre 2022, DMS Imaging a également remporté, pour une durée de quatre ans, le référencement UniHA (Union des Hôpitaux pour les Achats), 1er acheteur public français dans le domaine de la santé. Ce référencement conforte le positionnement de DMS Imaging en tant que leader en France sur le segment de marché des salles télécommandées de radiologie en France.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des accords de distribution (Fujifilm, Carestream et Canon) s'inscrit en croissance de +30%, et représente désormais 57% de l'activité totale de radiologie, principalement en France et aux Etats-Unis.

En Ostéodensitométrie, l'activité a poursuivi sa très bonne dynamique au 3ème trimestre 2022, en croissance de +18%. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, cette activité totalise désormais un chiffre d'affaires de 4,5 M€, en progression soutenue de +30%, porté notamment par les ventes à l'export.

Perspectives

En Radiologie, à l'occasion des Journées Francophones de Radiologie (JFR), qui se sont déroulées du 7 au 10 octobre à Paris, DMS Imaging et ses partenaires ont multiplié les présentations de la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, futur produit phare de la société dont le déploiement international démarre au 2nd semestre 2022. Les présentations aux radiologues de cette nouvelle table haut de gamme vont se poursuivre d'ici la fin de l'année à l'occasion des salons professionnels Medica du 14 au 17 novembre à Düsseldorf (Allemagne) et Radiological Society of North America du 27 novembre au 1er décembre à Chicago (Etats-Unis).

La société poursuit ses avancées dans le cadre du projet MC2, visant à développer deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire fabriqués en France, qui viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging à horizon 2024. Consécutivement à la conclusion du partenariat stratégique avec la société Micro-X pour la fourniture des tubes à rayons X à cathode froide, les essais d'intégration de cette technologie au sein du mobile de radiologie se poursuivent au 2nd semestre 2022.

En Ostéodensitométrie, le carnet de commandes est bon et le groupe œuvre à l'accroissement de ses capacités de production au sein de sa nouvelle unité de production et d'assemblage pour répondre à la demande des clients au cours des prochains mois.

Opération d'apport de la division imagerie médicale à DMS Imaging

Dans le cadre de la demande d'admission sur les marchés Euronext à Bruxelles et à Paris des actions nouvelles émises pour l'opération d'apport des activités d'imagerie de DMS Group à DMS Imaging, l'instruction du prospectus d'admission auprès de l'autorité de contrôle du secteur financier belge se poursuit.

La cotation des actions DMS Imaging reste suspendue dans l'attente de la publication du prospectus d'admission.

Agenda financier 2022

Date Evènement 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris. Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com.

Contacts

DMS Imaging Samuel SANCERNI Directeur général 04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE Mathieu OMNES

Nawel NAAMANE Relations Investisseurs

Relations Presse 01 53 67 36 92

01 53 67 36 34

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZxxkptoY2rFmG5tYpebb2hsaGdhmWebmWTGmmlxZMmam3JpyJeWmsfKZnBnnWZo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76812-dms-imaging_cp_ca-t3-2022_20102022-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews