DMS Imaging est spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitométrie. DMS Imaging propose des équipements de radiologie (unités de radiologie mobiles, tables à panneaux flottants, amplificateurs mobiles de bloc opératoire, etc.), des ostéodensitomètres à ultrasons (destinés à la reconstitution de la microarchitecture de l'os) et à rayons X (destinés à la mesure de la densité osseuse), etc. La répartiton géographique du CA est la suivante : Europe (61,3%), Amérique du Nord et du Sud (18,4%), Asie (7,1%), Moyen Orient (4,5%), Afrique (3,9%), Océanie (1,1%) et autres (3,7%).

Secteur Installations et services en soins de santé