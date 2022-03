Bruxelles, Belgique, le 25 mars 2022, 18h CET – DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) (DMSIM - BE0974289218), annonce aujourd'hui avoir reçu une notification de la position actionnariale de Société Fédérale de Participations et d'Investissement et de l'Etat belge, datée du 15 mars 2022, conformément à la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes détenues dans des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé belge.

La déclaration datée du 15 mars 2022 comprend les informations suivantes :

Motif de la notification : Franchissement de seuil passif et Franchissement vers le bas du seuil minium

Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Date de la transaction : 24 janvier 2022

Seuil franchi à la baisse (en %) : 5%

Dénominateur : 1 489 607 311 titres

Détails de la notification :

Droits de vote Notification précédente Après la transaction Détenteurs de droits de vote # droits de vote # droits de vote % de droits de vote(*) Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Etat Belge 0 0 0.00% 0.00% SFPI-FPIM 1 353 243 19 317 301 0 1.30% 0,00% Sous-total 1 353 243 19 317 301 0 1.30% 0,00%

(*) Nombre total de droits de vote (= le dénominateur) : 1 489 607 311

Informations supplémentaires : Il s'agit d'un franchissement de seuil passif vers le bas résultant de l'apport de l'activité Imagerie Medicale de Diagnostic Medical Systems à DMS Imaging (anciennement Asit Biotech). SFPI-FPIM est contrôlée à 100% par l'Etat Belge.

Contacts pour répondre à toute question relative au communiqué transparence, à la notification et à la structure de l'actionnariat : Samuel SANCERIDirecteur-général+33 4 67 50 49 00 Delphine de COURSONChief Financial Officer +33 4 67 50 49 00



A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur https://www.asitbiotech.com/fr/ .

Contacts

DMS Imaging

Samuel SANCERI Directeur général +33 4 67 50 49 00 Delphine de COURSON Chief Financial Officer +33 4 67 50 49 00

