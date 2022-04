Dms Imaging : Partenariat stratégique entre DMS Imaging et Micro-X

DMS Imaging utilisera la technologie de tubes à rayons X à cathode froide de Micro-X dans ses futures solutions mobiles d'imagerie haut de gamme

Adélaïde (Australie) et Liège (Belgique) - DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM), spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, et Micro-X Ltd (Australian Securities Exchange - MX1), société australienne spécialisée dans la technologie des tubes à rayons X à cathode froide dédiés aux marchés de la santé et de la sécurité, annoncent la signature d'un accord de collaboration.

Dans le cadre de cet accord, Micro-X va fournir à DMS Imaging des sous-systèmes technologiques, incluant des tubes à rayons X à cathode froide (dit Carbon Nano Tube – CNT) et les générateurs associés, qui seront intégrés dans la nouvelle solution de radiologie mobile en cours de développement par Apelem, filiale française de DMS Imaging, et dont le lancement international est attendu pour fin 2023.

Ce développement s'inscrit dans le cadre du projet MC2 de DMS Imaging, qui vise à développer deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, un mobile de radiologie et un arceau de bloc opératoire, qui seront fabriquées en France. Le projet MC2 bénéficie notamment d'un financement par le gouvernement français dans le cadre du Plan de Relance et du Programme d'investissements d'avenir (PIA). Ces solutions viendront renforcer la gamme de produits de DMS Imaging d'ici un horizon de 24 à 36 mois.

De son côté, Micro-X pourra également étendre son offre technologique en intégrant la solution ADAM, la plateforme logicielle d'imagerie propriétaire développée par DMS Imaging. ADAM est un nouveau concept de solution logicielle multi-détecteur qui inclut des capacités de traitement d'images basées sur l'intelligence artificielle (IA) et une gestion du flux de patient (workflow) innovante, véritable solution de pointe dans la gestion des images en radiologie.

A travers ce double partenariat, technologique et industriel, DMS Imaging étend son portefeuille de produits, en s'appuyant sur les avantages technologiques des tubes à rayon X à cathode froide (CNT) par rapport aux tubes à rayons X conventionnels. DMS Imaging accède ainsi à une solution d'imagerie plus performante, mais aussi plus petite et plus légère, des caractéristiques essentielles pour une solution mobile de radiologie.

Pour Micro-X, la vente des composants de chaîne d'imagerie constitue un nouveau débouché commercial. Elle permet d'accélérer la pénétration de cette nouvelle technologie sur le marché en tirant parti de la capacité d'innovation et du réseau de distribution de DMS Imaging (plus de 120 distributeurs à travers 140 pays). La stratégie de Micro-X vise à accroître l'adoption mondiale de sa technologie de tubes à rayons X nano-électronique dans de nombreux domaines, dont l'imagerie médicale.

Peter Rowland, Directeur général de Micro-X, déclare :

« Nous sommes très heureux de collaborer avec DMS Imaging car cela représente une nouvelle validation de la technologie de Micro-X de tubes à cathode froide par un acteur de renom dans le secteur de l'imagerie. Nous sommes convaincus que les futurs produits de DMS Imaging, équipés de notre technologie radiologique, seront à la fois compétitifs et innovants et contribueront à démontrer au marché les avantages de notre technologie.

Nous allons continuer à travailler en parallèle pour construire notre force de vente, en propre ou via des canaux de distribution, dédiée à notre gamme de produits d'imagerie à rayons X, Rover Micro-X, tout en profitant de ce nouveau débouché qui nous permet d'accroître les volumes de production des composants de notre technologie phare. Cette collaboration contribuera à la commercialisation du Rover Micro-X en sensibilisant et facilitant l'adoption de la technologie de Micro-X sur le marché de l'imagerie. »

Samuel Sancerni, Directeur général de DMS Imaging, commente :

« Nous avons hâte de démarrer cette collaboration technologique avec Micro-X car nous allons pouvoir élargir notre portefeuille de produits à partir de cette solution innovante d'imagerie. Nous rencontrons actuellement un vrai succès avec notre solution R/F (La Platinum), commercialisée à travers le monde via divers canaux depuis 2015. Profitant de cet élan, nous avons l'intention d'ajouter une solution mobile DR – Digital Radiography – fabriquée en France, à notre offre. En phase avec notre vision sur la façon de créer de la valeur, cette technologie unique s'aligne parfaitement avec notre stratégie de développement qui est de fournir au secteur de l'imagerie médicale les technologies les plus avancées.

Cette nouvelle solution soutiendra la croissance future de DMS Imaging. Il s'agira d'une solution intelligente qui va changer la chaîne de valeur du marché de la radiographie mobile. Après le lancement de notre nouvelle table de radiologie Platinum Neo en 2021, nous souhaitons continuer à apporter de l'innovation et de l'intelligence à nos produits, à la fois pour le personnel médical mais aussi pour un meilleur diagnostic au service des patients, en s'appuyant sur notre plateforme logicielle Adam qui représente le cœur de nos solutions. »

A propos de Micro-X

Micro-X Ltd. est une entreprise de haute technologie cotée sur l'Australian Securities Exchange (ASX) développant et commercialisant une gamme de produits innovants pour les marchés mondiaux de la santé et de la sécurité, basés sur la technologie propriétaire de cathode froide et émetteur à nanotube de carbone. Le contrôle électronique des émetteurs dotés de cette technologie permet de réduire la taille, le poids et les besoins en énergie de produits à rayons X, ce qui permet une plus grande mobilité et une facilité d'utilisation sur des marchés radiologiques existants et une gamme d'applications nouvelles et innovantes en matière de défense et de sécurité. Micro-X possède un site de conception et de production intégré verticalement à Adelaïde (Australie). Une équipe commerciale et technique, basée à Seattle (Etats-Unis) contribue à la croissance rapide de Micro-X.

Le portefeuille de produits de Micro-X s'appuie sur quatre lignes de produits à marge élevée, dans la santé et la sécurité. Les premiers produits en radiologie numérique mobile sont actuellement vendus pour l'imagerie diagnostique dans des applications des domaines de la santé, militaire et vétérinaire, au niveau mondial. Une caméra à rayons X pour l'imagerie de sécurité des Engins Explosifs est en développement avancé. Le Département américain de la Sécurité Intérieure (US Department of Homeland Security) a sélectionné Micro-X pour concevoir un portique de contrôle des aéroports de nouvelle génération avec un système à rayons X en libre-service. Un scanner cérébral miniature destiné au diagnostic préhospitalier des accidents vasculaires cérébraux dans les ambulances est en cours de développement grâce à un financement du Medical Research Future Fund du gouvernement australien.

Plus d'informations sur : www.micro-x.com.

A propos de DMS Imaging (ex-ASIT biotech)

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.asitbiotech.com.

