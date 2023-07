La plus grande banque norvégienne, DNB, a annoncé mercredi une augmentation de son bénéfice au deuxième trimestre, plus importante que prévu, grâce à des taux d'intérêt plus élevés et à une économie robuste.

Le bénéfice net a augmenté à 9,46 milliards de couronnes (918 millions de dollars), contre 7,96 milliards un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 9,05 milliards de couronnes, selon un sondage compilé par la banque. (1 $ = 10,3059 couronnes norvégiennes) (Reportage de Victoria Klesty. Rédaction d'Anna Ringstrom)