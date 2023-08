DNO ASA est spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de pétrole (92,2%) ; - vente de gaz (4,5%) ; - vente de gaz naturel liquéfié (2,4%) ; - autres (1%). A fin 2020, le groupe dispose de 98 licences, dont 76 en Norvège, 16 au Royaume Uni, 2 au Kurdistan, 2 aux Pays Bas, 1 en Irlande et 1 au Yémen. La répartition géographique du CA est la suivante : Kurdistan (60%) et Mer du Nord (40%).