En direction de la Turquie, au nord, et de l'Iran, à l'est, des centaines de pétroliers partent chaque jour d'Erbil, la capitale du Kurdistan, encombrant les routes souvent sinueuses et montagneuses de la région irakienne.

Les pétroliers sont l'aspect le plus visible d'une opération massive de transport par camion du pétrole de la région semi-autonome d'Irak vers l'Iran et la Turquie, dans le cadre de transactions obscures et clandestines qui ont connu un essor considérable depuis la fermeture, l'année dernière, d'un oléoduc d'exportation officiel.

Reuters a rassemblé les détails de ce commerce florissant en s'entretenant avec plus de 20 personnes, dont des ingénieurs pétroliers, des négociants et des fonctionnaires irakiens et kurdes, des hommes politiques, des diplomates et des sources de l'industrie pétrolière.

Ils ont brossé le tableau d'un commerce florissant dans lequel plus de 1 000 pétroliers transportent chaque jour au moins 200 000 barils de pétrole à bas prix vers l'Iran et, dans une moindre mesure, vers la Turquie, ce qui rapporte environ 200 millions de dollars par mois.

L'ampleur des exportations non officielles, qui n'a jamais été signalée auparavant, est l'une des raisons pour lesquelles l'Irak n'a pas été en mesure de respecter les réductions de production convenues avec le cartel pétrolier de l'OPEP cette année, ont déclaré des responsables irakiens.

Les responsables iraniens et turcs n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le porte-parole du ministère irakien du pétrole, Assim Jihad, a déclaré que le commerce du Kurdistan n'avait pas été approuvé par le gouvernement irakien et que la société nationale de commercialisation du pétrole SOMO était la seule entité officielle autorisée à vendre du brut irakien.

Il a ajouté que le gouvernement ne disposait pas de chiffres précis sur les quantités de pétrole introduites en contrebande en Iran et en Turquie.

"L'OPEP a désormais moins de patience pour la contrebande et est même connue pour imposer des mesures punitives aux membres contrevenants. Je doute que nous assistions à des représailles contre Bagdad, car il est bien connu que la région kurde échappe au contrôle central", a déclaré Jim Krane, du Baker Institute de l'université Rice, à Houston.

Selon un responsable américain, ce commerce pourrait également mettre le Kurdistan en porte-à-faux avec son proche allié, Washington, qui devra déterminer si ce commerce enfreint les sanctions économiques imposées par les États-Unis à l'Iran.

Jusqu'à l'année dernière, le Kurdistan exportait la majeure partie de son brut via l'oléoduc officiel Irak-Turquie (ITP), qui relie la ville pétrolière irakienne de Kirkouk au port turc de Ceyhan.

Mais ces exportations d'environ 450 000 barils par jour (bpj) ont cessé en mars 2023 lorsqu'un tribunal international a donné raison au gouvernement fédéral irakien qui demandait l'arrêt des expéditions, laissant l'oléoduc dans une impasse juridique et financière.

L'administration fédérale de Bagdad, qui se considère depuis longtemps comme la seule partie autorisée à vendre du pétrole irakien, a fait valoir avec succès que la Turquie avait organisé les exportations avec le gouvernement régional du Kurdistan sans son consentement, en violation d'un traité de 1973.

PAS DE TRACE

Les pétroliers ont rapidement commencé à transporter le pétrole kurde vers les pays voisins et le commerce s'est accéléré cette année après l'échec des négociations sur la réouverture de l'oléoduc, selon des sources industrielles, des fonctionnaires du secteur pétrolier et des diplomates.

Des responsables locaux ont déclaré qu'aucune des recettes n'était comptabilisée ou enregistrée dans les coffres du gouvernement régional du Kurdistan (GRK), qui s'efforce de payer des milliers d'employés de la fonction publique.

"Il n'y a aucune trace des revenus pétroliers", a déclaré Ali Huma Saleh, un législateur régional qui a présidé la commission du pétrole au parlement du Kurdistan jusqu'à sa dissolution en 2023. Il a estimé le commerce à plus de 300 000 bpj, ce qui est plus élevé que la plupart des autres estimations.

Hiwa Mohammed, haut responsable de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), l'un des deux partis au pouvoir au Kurdistan, a déclaré que le pétrole passait par les postes-frontières au su des gouvernements régional et fédéral.

Les fonctionnaires du Trésor de l'ARK n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le ministère des ressources naturelles de l'ARK, qui supervise le commerce du pétrole au Kurdistan, n'a pas de porte-parole.

Un fonctionnaire américain a déclaré que Washington examinait le commerce du pétrole afin d'évaluer le respect des sanctions contre l'Iran.

Le département du Trésor américain s'est refusé à tout commentaire.

Un fonctionnaire du département d'État a déclaré : "Les sanctions américaines contre l'Iran restent en place : "Les sanctions américaines contre l'Iran restent en vigueur et nous nous entretenons régulièrement avec nos partenaires sur les questions liées à l'application des sanctions, mais nous ne donnons pas de détails sur ces conversations.

Un haut fonctionnaire du ministère des ressources naturelles du Kurdistan a déclaré que la production de pétrole dans la région s'élevait à 375 000 bpj, dont 200 000 étaient acheminés par camion vers l'Iran et la Turquie, le reste étant raffiné localement.

"Personne ne sait ce qu'il advient des revenus tirés des 200 000 barils expédiés clandestinement à l'étranger ou des dérivés du pétrole vendus aux raffineries de la région", a déclaré ce responsable, qui a refusé d'être nommé en raison du caractère sensible de la question.

BRUT À PRIX RÉDUIT

Le brut est vendu par les compagnies pétrolières du Kurdistan aux acheteurs locaux à des prix réduits de 30 à 40 dollars le baril, soit environ la moitié du prix mondial, ce qui équivaut à des revenus d'au moins 200 millions de dollars par mois, selon des sources industrielles et politiques.

La production pétrolière du Kurdistan est majoritairement contrôlée par huit compagnies pétrolières internationales : DNO ASA, Genel Energy, Gulf Keystone Petroleum, ShaMaran Petroleum, HKN Energy, WesternZagros, MOL's Kalegran et Hunt Oil Company.

Hunt Oil, basée aux États-Unis, n'a pas souhaité faire de commentaires. Les sept autres sociétés n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, pas plus que la société locale KAR Group, un acteur majeur au Kurdistan.

Si la plupart de la production de pétrole s'est arrêtée lorsque l'oléoduc a été fermé, certaines entreprises, dont DNO, Keystone et ShaMaran, ont déclaré dans des communiqués qu'elles avaient depuis lors commencé à produire du brut pour le vendre à des acheteurs au Kurdistan.

ShaMaran a déclaré que le prix moyen du pétrole qu'elle a vendu au cours des trois premiers mois de 2024 était de 36,49 dollars le baril, tandis que Keystone a déclaré en juin que les ventes de brut provenant du champ de Shaikan cette année rapportaient environ 28 dollars le baril.

Les sources industrielles ont déclaré que les acheteurs locaux agréés prenaient le brut des compagnies pétrolières et le revendaient par le biais d'intermédiaires pour l'exportation, à l'insu des producteurs.

La grande majorité du pétrole transporté par camion est destiné à l'Iran, selon la plupart des sources industrielles et politiques, via les points de passage officiels de la frontière irakienne, notamment Haji Omaran, ou via Penjwen, plus au sud.

De là, il est chargé sur des navires dans les ports iraniens du Golfe à Bandar Imam Khomeini et Bandar Abbas - une route commerciale utilisée dans le passé pour les exportations de pétrole kurde - ou transféré par la route vers l'Afghanistan et le Pakistan, selon des sources industrielles, politiques et diplomatiques.

Reuters n'a pas pu déterminer ce que l'Iran, qui éprouve des difficultés à vendre ses propres produits pétroliers en raison des sanctions, retire de ce commerce, ni qui reçoit le pétrole en Iran.

Mohammed de l'UPK a déclaré que le pétrole était envoyé en Iran pour être raffiné en essence.

Le ministère pakistanais du pétrole s'est refusé à tout commentaire. Les responsables afghans n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LABYRINTHE DU MARCHÉ NOIR

Ce commerce est le dernier avatar d'un marché noir irakien du pétrole qui existe depuis longtemps et dont on considère généralement qu'il profite aux élites politiques qui sont étroitement liées aux milieux d'affaires.

Douze personnes ont déclaré que des responsables des deux partis au pouvoir au Kurdistan, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) du clan Barzani et l'UPK du clan Talabani, en étaient les bénéficiaires.

"Il y a un labyrinthe de vendeurs du marché noir qui sont payés et de personnes qui approuvent ces ventes. Ce n'est pas qu'ils regardent ailleurs. Ils prennent leur part", a déclaré une source industrielle travaillant dans le commerce du pétrole kurde.

Un diplomate de haut rang à Bagdad a déclaré que les intérêts politiques étaient tellement liés au commerce que la reprise des exportations officielles via l'oléoduc, autrefois considérée comme une priorité, avait été reléguée au second plan de l'ordre du jour diplomatique.

"Je ne vais pas défendre cette cause pendant qu'ils font tous la fête", a déclaré cette personne.

Les responsables du PDK n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le marché noir. Mohammed, le responsable de l'UPK, n'a pas fait de commentaires sur les personnes qui pourraient être à l'origine de ce commerce.

Les responsables kurdes affirment que la région a été contrainte de se lancer dans ce commerce en raison de la fermeture de l'oléoduc, qu'ils considèrent comme faisant partie d'un effort plus large des partis chiites soutenus par l'Iran à Bagdad pour réduire l'autonomie relative dont ils jouissent depuis la fin de la première guerre du Golfe en 1991.

Un haut fonctionnaire du parlement irakien, familier des questions pétrolières, a déclaré que Bagdad était au courant des détails de l'affaire, mais qu'il évitait toute critique publique, les autorités cherchant à résoudre les différends en suspens avec Erbil.

Faire pression sur Erbil pour qu'il mette fin à la contrebande de pétrole acculerait la région et la priverait de toute source de financement, ce qui pourrait entraîner son effondrement, a déclaré cette personne, qui a refusé d'être nommée en raison du caractère sensible de la question.

Ce commerce a été cité en privé par des responsables irakiens comme étant à l'origine de l'incapacité de Bagdad à respecter les quotas de production de l'OPEP, une pomme de discorde avec l'Arabie saoudite, chef de file de facto de l'OPEP.

M. Jihad, porte-parole du ministère du pétrole, a déclaré que l'Irak, qui s'est engagé à réduire sa production cette année pour compenser la surproduction, s'engageait à procéder à des réductions volontaires de sa production.

Pour l'instant, le nombre de camions-citernes qui encombrent les autoroutes et qui sont impliqués dans des accidents suscite la colère des riverains des grandes artères.

"C'est très douloureux", a déclaré Rashid Dalak, qui se rendait sur la tombe de son frère Rouzkar, tué en mai dans un accident avec un camion-citerne sur l'autoroute entre Erbil et Sulaimaniya, qui mène à la frontière iranienne.

"Bien qu'ils soient passés, qu'ils aient endommagé nos routes et tué nos proches, personne ici n'a vu un dollar.