OMV et ses partenaires vont investir 921 millions de dollars dans le champ gazier de Berling au large de la Norvège

Données financières NOK USD EUR CA 2022 13 956 M 1 408 M 1 325 M Résultat net 2022 4 725 M 477 M 448 M Tréso. nette 2022 3 797 M 383 M 360 M PER 2022 2,38x Rendement 2022 6,37% Capitalisation 11 943 M 1 205 M 1 133 M VE / CA 2022 0,58x VE / CA 2023 0,25x Nbr Employés 1 327 Flottant 62,4% Graphique DNO ASA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DNO ASA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 11,67 NOK Objectif de cours Moyen 18,50 NOK Ecart / Objectif Moyen 58,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Bjorn Kenneth Dale Managing Director & Director Haakon Sandborg Chief Financial Officer Bijan Mossavar-Rahmani Executive Chairman Christopher Thomas Hyde Spencer Chief Operating Officer Gunnar Hirsti Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DNO ASA 11.62% 1 205 CHEVRON CORPORATION 44.76% 328 487 CONOCOPHILLIPS 56.07% 137 616 EOG RESOURCES, INC. 42.40% 73 735 CNOOC LIMITED 23.91% 60 845 CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 35.81% 58 836