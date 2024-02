DNP Select Income Fund Inc (Fonds) est une société d'investissement à gestion diversifiée et à capital fixe. Les principaux objectifs d'investissement du Fonds sont le revenu courant et la croissance à long terme du revenu. L'appréciation du capital est un objectif secondaire. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs d'investissement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe de sociétés du secteur des services publics. Le fonds investit plus de 65% de son actif total dans des titres de sociétés de services publics engagées dans la production, la transmission ou la distribution d'énergie électrique, de gaz ou de services téléphoniques. Il investit dans des sociétés en commandite principale qui effectuent des distributions qui sont principalement attribuables au remboursement du capital. La politique du fonds consistant à concentrer ses investissements dans le secteur des services publics a été élaborée pour tirer parti des caractéristiques des titres des sociétés de ce secteur. Le conseiller en investissement du fonds est Duff & Phelps Investment Management.