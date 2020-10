COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 28/10/2020

DNXCORP SE

Résultats premier semestre 2020

Retour à la croissance organique

Résultat Opérationnel* : 1 420 K€

Acompte sur dividende exceptionnel de 1,70€ par action

DNXcorp annonce ses résultats pour le premier semestre clos au 30/06/2020 :



En K€

Chiffres semestriels (IFRS)

S1 2020

S1 2019

Variation 2020 vs 2019 (%)

Chiffre d'Affaires



11 204



10 963



+2,2%

Résultat Opérationnel



% du CA

1 420



12,7%

933



8,5%

+52,2%



Résultat Net des activités poursuivies



1 291

812

+59,0%

Résultat net de activitées abandonnées



0

0

-

Intérêts minoritaires



8

114

-93,0%

Résultat net part du groupe



% du CA

1 299



11,6%

926



8,4%

+40,3%

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 du Groupe DNXcorp s'établit à 11,2 M€, en hausse de 2,2% par rapport au premier trimestre 2019. Les périodes de confinement ont été favorables à l'activité Webcams, où le nombre de nouveaux clients et la consommation des anciens clients ont progressé.

La hausse de l'activité Webcams a permis de compenser la baisse de chiffre d'affaires des activités rencontre et divertissement et d'afficher ainsi un semestre en légère progression.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du groupe s'établit à 1,4 M€ en forte hausse de 52,2% par rapport au premier semestre 2019. La marge opérationnelle** s'affaiblit à 12,7% du chiffre d'affaires contre 8,5% sur l'exercice précédent.

Cette amélioration du résultat et de la rentabilité a été obtenue grâce à une amélioration de la performance de conversion des sites web qui a permis de réduire les coûts d'acquisition et par la réduction des coûts fixes opérée tout au long de l'exercice 2019.

Résultat Net

Le résultat net s'élève à 1,3 M€, en progression de 59,0% sur un an. La rentabilité nette part du groupe augmente également à 11,6% du chiffre d'affaires contre 8,4% sur le 1er semestre 2019.

Trésorerie

La trésorerie, minorée des passifs financiers courants, s'établit à 5,9 M€ au 30 juin 2020. Le Groupe reste dégagé de tout emprunt bancaire.

Impact de la crise coronavirus

Les mesures de confinement instaurées en Europe au cours du premier semestre n'ont pas compromis la continuité d'exploitation de DNXcorp et de ses filiales. Les salariés opèrent aujourd'hui alternativement dans les filiales ou en télétravail selon les règles locales, avec une efficacité préservée.

A ce jour, les mesures de confinement ont été plutôt favorables au Groupe. Il est toutefois difficile d'anticiper quel sera l'impact final de la crise sur l'activité de DNXcorp. Ses ventes sur des activités de type divertissement sont non essentielles et sont fortement liées à l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs, qui pourrait être impacté dans les prochains mois par cette situation incertaine. DNXcorp anticipe que les progressions des ventes lors des périodes de confinement permettront de compenser les baisses probables de la consommation globale à moyen terme.

A ce stade, le Groupe n'observe pas d'augmentation significative de ses créances échues et de ses dettes. Le Groupe réévalue toutefois à intervalles réguliers les effets de la crise sur ses activités.

Stratégie de concentration de l'activité

Avec la cession des activités paiements en 2018 et l'arrêt de l'activité services web en 2019, DNXcorp avait entamé une stratégie de rationalisation de son portefeuille d'activités. C'est dans la continuité de cette stratégie que le Groupe a cédé en Juin 2020 ses activités historiques de rencontre et VOD. Ces activités étaient peu rentables et contribuaient de façon marginale au résultat opérationnel du groupe, qui anticipe que cette cession n'aura pas d'impact sur le résultat opérationnel de l'année.

Les équipes partiellement allégées peuvent désormais se concentrer sur le développement de la seule activité Webcams, dont les perspectives sont favorables.

Acompte sur dividende de 1,70€ par action

DNXcorp s'étant recentré sur le développement d'une seule activité qui permet un développement international très diversifié, la direction ne prévoit pas de se développer par acquisition à moyen terme. En considérant de plus que les rendements sécurisés des actifs financiers sont négatifs, le Groupe a décidé en conséquence de redistribuer à ses actionnaires une partie de sa trésorerie non exploitée. DNXcorp distribuera ainsi un acompte sur dividendes exceptionnel de 1,70€ par action le 12 novembre 2020.

*Résultat opérationnel : chiffre d'affaires moins ensemble des charges opérationnelles

**Marge opérationnelle: résultat opérationnel / chiffre d'affaires

Prochaine publication : Résultats annuels

8 avril 2021

A propos de DNXcorp

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXcorp intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au Groupe de développer depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques tels que les divertissements ou les rencontres….

Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie une cinquantaine de collaborateurs. DNXcorp est coté en Bourse depuis 2019 sur Euronext Growth Paris.

Code MNEMO : ALDNX

CODE ISIN : FR0010436584

Site corporate : www.dnxcorp.com

Contact DNXcorp : corporate@dnxcorp.com + 352 27 00 28 00

