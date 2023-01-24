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    ALDNX   FR0010436584

DNXCORP SE

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DNXcorp : Document AMF CP. 2023DD881253

24/01/2023 | 01:01
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2023DD881253

23 janvier 2023

FR0010436584 - DD154986

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PM EQUITY SARL personne morale liée à Patrice Macar, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : DNXCORP

LEI : 222100UH8Y1135OGDV16

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010436584

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 11.9200 Euro

VOLUME : 12 685.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 11.9200 Euro

VOLUME : 12 685.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

DNXcorp SE published this content on 23 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 January 2023 23:59:22 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2021 4,58 M 4,98 M -
Tréso. nette 2021 7,67 M 8,33 M -
PER 2021 4,70x
Rendement 2021 8,74%
Capitalisation 23,5 M 25,5 M -
VE / CA 2020 0,57x
VE / CA 2021 0,65x
Nbr Employés 45
Flottant 93,8%
Graphique DNXCORP SE
Durée : Période :
DNXcorp SE : Graphique analyse technique DNXcorp SE | Zonebourse
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Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Vincenzo Carolla Chief Executive Officer & Director
Maxence Bessonnaud Chief Financial & Administration Officer
Patrice Macar Chairman
Philippe Nicolas Director
Marie-Claude Boulle Macar Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
DNXCORP SE3.49%25