DNXcorp : Formulaire Unique de Participation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 01.06.2022

Pour les actionnaires et les porteurs de parts bénéficiaires dont la propriété est enregistrée directement, en leur nom, dans le registre des actionnaires ou le cas échéant dans le registre des parts bénéficiaires de la Société : Option 1 Participation en personne : le présent formulaire de participation dûment complété, daté et signé doit parvenir à la Société au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 18 mai 2022 : soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 42 rue de Hollerich L-1740 Luxembourg) soit par courrier électronique (à corporate@dnxcorp.com). Option 2 Vote par procuration ou Option 3 Vote par correspondance : le présent formulaire de vote par procuration ou par correspondance dûment complété, daté et signé doit parvenir à la Société au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 30 mai 2022 : soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 42 rue de Hollerich L-1740 Luxembourg) soit par courrier électronique (à corporate@dnxcorp.com). Les détenteurs d'actions ou de parts bénéficiaires qui souhaitent révoquer un formulaire de procuration déjà envoyé à la Société peuvent le faire à tout moment, en délivrant à la Société un autre formulaire complété, daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 30 mai 2022.

Pour les actionnaires inscrits indirectement dans le registre des actionnaires de la Société, c'est à dire dont les actions sont détenues en système de compensation (clearing) ou par le biais d'un intermédiaire financier : Option 1 Participation en personne : vous devez obtenir un certificat d'enregistrement auprès de l'intermédiaire financier qui détient vos actions en compte, voir informations sur le certificat d'enregistrement en page 3. Le présent formulaire de participation dûment complété, daté et signé doit parvenir à la Société accompagné du certificat d'enregistrement au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 18 mai 2022 : soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 42 rue de Hollerich L-1740 Luxembourg) soit par courrier électronique (à corporate@dnxcorp.com). Option 2 Vote par procuration ou Option 3 Vote par correspondance : le présent formulaire de vote par procuration ou par correspondance dûment complété, daté et signé doit parvenir à la Société accompagné du certificat d'enregistrement au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 30 mai 2022 : soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 42 rue de Hollerich L-1740 Luxembourg) soit par courrier électronique (à corporate@dnxcorp.com). Les détenteurs d'actions qui souhaitent révoquer un formulaire de procuration déjà envoyé à la Société peuvent le faire à tout moment, en délivrant à la Société un autre formulaire complété, daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 30 mai 2022.