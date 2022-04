DNXcorp : Projet de Résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire du 01.06.2022

DNXCORP SE

Société Européenne Capital social : 328.409,02 EUR

Siège Social : 42 rue Hollerich, L-1740 LUXEMBOURG

RCS LUXEMBOURG B 182439

(la « Société »)

PROJET DE RESOLUTIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2022

PREMIERE RESOLUTION

Approbation de l'ordre du jour

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'Assemblée Générale, approuve l'ordre du jour.

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur lesdits comptes sociaux, approuve lesdits comptes sociaux arrêtés par le Conseil d'Administration, lesquels font apparaître un résultat annuel de 2 089 305 EUR ; ainsi que le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du réviseur d'entreprises agréé.

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice 2021

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide la distribution d'un dividende de 0,94 EUR par action, par affectation comme suit :

Résultat de l'exercice 2 089 305 EUR Report à nouveau 207 541 EUR Formant un bénéfice distribuable (après imputation du résultat au 2 296 846 EUR report à nouveau) Réserves non disponibles 106 179 EUR Réserves distribuables (primes d'émission et d'apport incluses) Somme distribuable totale 2 296 846 EUR Dividende aux actionnaires 1 882 344,36 EUR 0 EUR

L'assemblée générale (i) décide la déclaration d'un dividende annuel d'un montant total de 1 882 344,36 EUR, (ii) constate qu'un acompte sur dividende d'un montant de 941 172,18 EUR a été payé aux actionnaires le 9 novembre 2021 et l'approuve, et (iii) décide le paiement d'un dividende d'un montant de 941 172,18 EUR, soit 0,47 euro par action. Le paiement de ce dividende se fera le 8 Juin 2022.

Il est également précisé à propos des dividendes attachés aux actions détenues par la société DNXCORP SE pour les avoir acquises dans le cadre des programmes de rachat autorisés, que la société DNXCORP SE ne pourra les percevoir et que le montant correspondant sera porté au crédit du compte « report à nouveau ».

QUATRIEME RESOLUTION

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur lesdits comptes consolidés, approuve lesdits comptes tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les rapports du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes consolidés.

CINQUIEME RESOLUTION

Quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'Assemblée Générale donne aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé en fonction au cours de l'exercice 2021 quitus entier et définitif de leur gestion.

SIXIEME RESOLUTION

Nomination du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice clos au 31 décembre 2022

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'Assemblée Générale décide de nommer BDO Audit en qualité de réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022.

SEPTIEME RESOLUTION

Renouvellement du programme de rachat d'actions propres

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'Assemblée Générale décide le renouvellement du programme de rachat d'actions propres pour une année à hauteur d'un maximum de 10 % des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20.000.000 EUR et d'un prix de rachat unitaire de 100 EUR, le tout conformément aux finalités et modalités exposées et aux dispositions de la réglementation applicable.

HUITIEME RESOLUTION

Versement de tantièmes aux administrateurs

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'Assemblée Générale décide le versement de tantièmes d'un montant de 1000 EUR net annuel à chaque administrateur de la Société pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2022.

NEUVIEME RESOLUTION

Pouvoirs

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, l'Assemblée Générale donne mandat à Me Dorothée CIOLINO, Avocat, avec pouvoir de substitution, de procéder aux enregistrements, dépôts et publications nécessaires auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et du Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)

concernant les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale.

***