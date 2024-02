Docebo Inc. est un fournisseur de plateformes d'apprentissage fondées sur l'intelligence artificielle (IA) et l'innovation. La société est engagée dans la redéfinition de la façon dont les entreprises utilisent la technologie pour créer et gérer le contenu, dispenser la formation et comprendre l'impact commercial de leurs expériences d'apprentissage. Elle fournit une plateforme d'apprentissage facile à utiliser et à configurer, dotée de capacités de bout en bout et de fonctionnalités essentielles nécessaires pour former la main-d'œuvre interne et externe, les partenaires et les clients. Elle propose une suite d'apprentissage qui comprend les systèmes de gestion de l'apprentissage Learn (LMS), Shape, Content, Learning Impact, Learning Data, Connect et Flow. Son système de gestion de l'apprentissage Learn est une plateforme d'apprentissage basée sur le cloud qui permet aux administrateurs d'apprentissage de proposer des expériences d'apprentissage personnalisées, évolutives et flexibles. L'entreprise se concentre également sur la technologie d'apprentissage génératif basée sur l'IA qui utilise des modèles de langage avancés (LLM) et des algorithmes pour optimiser les parcours d'apprentissage et s'adapter aux besoins individuels des apprenants.

Secteur Logiciels