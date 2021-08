Docebo : Josh Bersin, analyste de recherche mondiale, reconnaît Docebo comme leader de l'apprentissage générant des revenus pour les entreprises

TORONTO, 28 juillet 2021: Docebo (Nasdaq : DCBO, TSX : DCBO), une suite d'apprentissage de pointe basée sur l'intelligence artificielle (IA), a été reconnue par Josh Bersin, analyste de recherche mondiale, comme l'un des leaders de l'apprentissage générant des revenus pour les entreprises.

M. Bersin, mondialement connu dans les secteurs des ressources humaines d'entreprise, de la gestion des talents, du recrutement, du leadership, de la technologie et de l'intersection entre vie professionnelle et vie privée, est également le fondateur de l'Académie Josh Bersin, aussi connue comme la « Maison des RH » du monde.

« Avec plus de 2 300 clients et un taux de croissance annuel de plus de 60 % au premier trimestre, Docebo est une société générant 80 millions de dollars de revenus récurrents, désormais estimée à 2 milliards de dollars et susceptible de devenir le leader du marché », a déclaré M. Bersin. « Cornerstone, le leader actuel, compte environ deux fois plus de revenus récurrents, mais Docebo connaît une croissance quatre fois supérieure. Pour l'apprentissage générant des revenus, Docebo est clairement en tête. »

La suite d'apprentissage Docebo a été lancée en mars 2021 pour couvrir l'ensemble du cycle de vie de l'apprentissage en entreprise. Ainsi, les clients peuvent créer, gérer, fournir et mesurer l'impact de l'apprentissage sur l'entreprise.

« Nous sommes honorés que Josh Bersin nous considère comme un leader dans le domaine des technologies d'apprentissage », a déclaré Alessio Artuffo, président et responsable principal du risque de Docebo. « Cette année s'est pour nous révélée décisive avec le lancement de la suite d'apprentissage Docebo et notre expansion vers de nouveaux produits, autres que notre LMS phare. Nous sommes impatients de continuer à relever tous les défis d'apprentissage de nos clients. »

Pour lire plus de publications de Josh Bersin, consultez : https://joshbersin.com/2021/07/docebo-the-hottest-learning-tech-company-in-years/

Docebo

Docebo redéfinit la façon dont les entreprises exploitent la technologie pour créer et gérer du contenu, dispenser des formations et comprendre l'impact commercial de leurs expériences d'apprentissage. Avec la suite d'apprentissage multiproduit de Docebo, les entreprises du monde entier sont équipées pour relever tous les défis liés à l'apprentissage et créer une véritable culture de l'apprentissage au sein de leur organisation.

Josh Bersin Academy :

L'Académie Josh Bersin prépare les professionnels des RH aux défis sans précédent d'aujourd'hui grâce à un apprentissage de premier ordre, une vaste bibliothèque d'outils et de ressources et une communauté dynamique pour la collaboration et le réseautage. Nous sommes le plus grand réseau de développement professionnel des RH au monde. Rejoignez-nous.

