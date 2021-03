Docebo : lance une suite d'apprentissage multiproduits permettant de relever les défis tout au long du cycle de vie de l'apprentissage

Docebo Inc. ("Docebo") (Nasdaq : DCBO ; TSX : DCBO), le chef de file des plateformes d'apprentissage basées sur l’IA, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une suite technologique d’apprentissage multiproduits.

Docebo axait précédemment ses efforts sur la résolution du problème lié à la manière dont les organisations offrent des formations avec son système phare de gestion de l'apprentissage. Avec le lancement de Docebo Learning Suite, Docebo ira au-delà de la fourniture de contenus et relèvera tous les défis du cycle de vie de l’apprentissage, de la création et la gestion de contenus à la mesure de l’impact de l'apprentissage et des principaux indicateurs commerciaux.

Le lancement de Docebo Learning Suite coïncide avec le lancement de Docebo Shape, un produit destiné à la création de contenus basé sur l’IA. Développé en interne, Docebo Shape permet aux entreprises d’inclure davantage d’experts internes dans leur stratégie de contenus de e-learning, en tirant profit de l’IA pour créer des contenus d'apprentissage attrayants, en quelques minutes.

Les principaux produits réunis pour transformer l’offre de la société en une suite d’apprentissage cohérente incluent :

Docebo Learn LMS, un système de gestion de l'apprentissage de haut niveau qui a été utilisé par plus de 2 000 clients ;

Docebo Shape, un produit destiné à la création de contenus, qui utilise l’IA pour créer des contenus de e-learning en quelques minutes ;

Docebo Content, une bibliothèque contenant des milliers de cours d'enseignement prêts à l'emploi, utilisables sur mobile, et ;

Docebo Learning Impact, un outil fondé sur les données qui permet aux utilisateurs de mesurer l’efficacité de leurs programmes d'apprentissage sur leurs collaborateurs et d’améliorer le retour sur investissement.

« Notre vision consiste à créer une suite d’apprentissage pour l’avenir qui réponde à chaque besoin d’apprentissage de l’entreprise, de sorte que nos clients disposent d’un guichet unique pour tous leurs besoins d’apprentissage », a déclaré Claudio Erba, PDG de Docebo. « L’annonce d’aujourd’hui est le résultat à la fois d’une précédente acquisition et de la R&D interne, et témoigne de l’innovation inscrite dans l’ADN de Docebo. »

Pour en savoir plus au sujet du produit Enterprise Learning Suite de Docebo, visitez www.docebo.com.

À propos de Docebo

Docebo redéfinit la manière dont les entreprises mettent à profit la technologie pour créer des contenus, offrir des formations et comprendre l’impact commercial de leurs expériences d’apprentissage. Avec la suite d’apprentissage multiproduits de Docebo, les entreprises du monde entier sont équipées pour solutionner n’importe quel problème d’apprentissage et créer une véritable culture d'apprentissage au sein de leur organisation.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des “déclarations prospectives” et des “énoncés prospectifs” (collectivement les “énoncés prospectifs”) au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans limitation, les énoncés concernant : les activités de la Société ; la stratégie commerciale future ; le lancement de nouveaux produits et fonctions ; le secteur de la gestion de l'apprentissage ; nos taux de croissance et nos stratégies de croissance ; les marchés potentiels pour nos solutions ; la réalisation de progrès au niveau de notre plateforme et l’expansion de celle-ci ; les attentes vis-à-vis de nos revenus et du potentiel de génération de revenus de notre plateforme et de nos autres produits ; nos stratégies et plans d'affaires ; ainsi que notre position concurrentielle au sein de notre industrie.

Ces énoncés prospectifs sont basés sur nos points de vue, estimations et hypothèses, qui, bien que considérés par la Société comme appropriés et raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des suppositions et à d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les accomplissements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs, y compris, sans limitation : les risques liés à la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur Docebo, la situation économique et les marchés mondiaux ; ainsi que d’autres événements, développements ou facteurs imprévus conduisant à ce que l’un quelconque des attentes, suppositions et autres facteurs susmentionnés se révèle au final inexact ou non pertinent, mais aussi les facteurs exposés plus en détail dans la section “Risk Factors” de notre notice annuelle pour l’année se terminant au 31 décembre 2020, disponibles sous notre profil sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, et doivent être soigneusement étudiés par les investisseurs potentiels.

Si l’un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les points de vue, estimations ou hypothèses avancées dans les énoncés prospectifs s'avéraient incorrects, les résultats réels ou événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs. Bien que nous ayons essayé d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d’autres facteurs de risque dont nous n'avons pas encore connaissance ou que nous ne considérons pas comme importants actuellement et qui sont également susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux exprimés dans lesdits énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que ces énoncés se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Aucun énoncé prospectif ne saurait garantir des résultats futurs. En conséquence, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date où ils ont été formulés. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes à la date indiquée dans les présentes, et pourraient changer après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention, toute obligation et toute promesse de mettre à jour ou réviser un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément couverts par les mises en garde qui précèdent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210330006106/fr/