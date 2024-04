DocGo Inc. est une société de transport sanitaire et de services mobiles. La société utilise des technologies de répartition et de communication pour aider à fournir des services mobiles de transport et de soins médicaux en personne directement aux patients dans le confort de leur domicile, de leur lieu de travail et d'autres lieux non traditionnels, dans les villes métropolitaines des États-Unis et du Royaume-Uni. Ses secteurs d'activité comprennent les services de santé mobiles, les services de transport et les services généraux. Les services de santé mobiles comprennent une grande variété de services de santé dispensés à domicile, au bureau et dans d'autres lieux, ainsi que des services événementiels tels que l'assistance médicale sur place lors d'événements sportifs et de concerts. Les services de transport englobent à la fois les services d'intervention d'urgence et les services de transport non urgent. Les services de transport non urgent comprennent les transports en ambulance et les transports de fauteuils roulants. Le segment Corporate représente les services et le personnel partagés qui soutiennent à la fois les segments Services de transport et Services de santé mobiles.

Secteur Installations et services en soins de santé