DocGo, Inc, anciennement Motion Acquisition Corp, est une société de transport sanitaire et de services mobiles. La société utilise une technologie de répartition et de communication pour fournir des services de transport médical et des services mobiles de traitement médical en personne directement aux patients à leur domicile, sur leur lieu de travail et dans d'autres lieux non traditionnels, dans diverses villes métropolitaines des États-Unis et du Royaume-Uni. Elle opère à travers deux segments : les solutions de mobilité médicale et les solutions de santé mobile. Les solutions de mobilité médicale de la société sont proposées sous la marque Ambulnz. Elles permettent d'accéder aux services cliniques locaux, notamment aux soins primaires et spécialisés, aux traitements de dialyse pour la gestion des soins chroniques, et aux transferts entre les établissements cliniques. Les solutions de santé mobile de la société comprennent des services effectués à domicile et au bureau, des tests de dépistage du coronavirus (COVID-19) et des services événementiels, qui incluent un soutien sanitaire sur place lors d'événements sportifs et de concerts.

Secteur Installations et services en soins de santé