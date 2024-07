Zur Rose Group AG est une société suisse active dans le secteur de la distribution de médicaments. La société se concentre sur le commerce de gros de médicaments, ainsi que sur l'exploitation d'une pharmacie de vente par correspondance. Les activités de l'entreprise sont divisées en deux secteurs d'activité : Zur Rose et DocMorris. La division Zur Rose comprend le commerce de gros et fournit des médicaments aux médecins, aux compagnies d'assurance maladie, aux hôpitaux et aux entreprises de soins de santé, entre autres. La division DocMorris gère la vente par correspondance de médicaments au détail. L'entreprise est présente en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas par l'intermédiaire de plusieurs filiales, telles que Zur Rose Suisse AG, Zur Rose Pharma GmbH, BlueCare AG, DocMorris NV, Eurapon Pharmahandel GmbH et Vitalsana BV.

