Zurich (awp) - Le pharmacien en ligne DocMorris a placé "avec succès" un emprunt convertible en actions de la société de 200 millions de francs suisses, a-t-il annoncé jeudi. L'opération permet notamment de refinancer un titre de dette arrivant à échéance l'année prochaine.

Les fonds levés permettront aussi à la société thurgovienne de poursuivre sa stratégie de développement et de contrôler la dilution de la valeur pour les actionnaires, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Début avril, Docmorris avait obtenu l'autorisation de l'Agence nationale allemande pour la médecine numérique (Gematik) pour le lancement de sa prescription électronique, ainsi que son encaissement numérique outre-Rhin. La firme indique pouvoir dorénavant bénéficier pleinement d'un marché estimé à 55 milliards d'euros.

Le nouvel emprunt sera adossé à environ 1,7 million d'actions, alors que celui arrivant à échéance l'an prochain n'est adossé qu'à 1,2 million de titres. Au total, 13,7 millions d'actions sont en circulation.

Les détenteurs de parts du convertible arrivant à échéance en 2025 pourront servir leurs titres contre paiement en espères au prix de 5037,50 francs suisses par coupure (100,75% de la valeur nominale), plus les intérêts courus et non versés, avait annoncé l'entreprise mercredi soir.

Le nouveau convertible sera divisé en coupures de 1000 francs suisses de valeur nominale et le remboursement est prévu pour le 3 mai 2029. Le taux d'intérêt se situera entre 2,75 et 3,25%, payable semestriellement. Le prix de conversion sera entre 30 et 35% du prix de référence de l'action.

al/fr