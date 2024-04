Zurich (awp) - DocMorris va émettre un emprunt convertible non garanti de 200 millions de francs suisses avec durée jusqu'en 2029 et qui pourra être converti en nouvelles ou actuelles actions de l'entreprise. Cette transaction permettra de refinancer un convertible arrivant à échéance en 2025, a indiqué la société mercredi soir.

Le nouvel emprunt sera adossé à environ 1,8 millions d'actions, celui qui arrive à échéance l'an prochain n'est adossé qu'à 1,2 million d'actions. Au total, 13,7 millions d'actions sont en circulation.

Les détenteurs de parts du convertible arrivant à échéance en 2025 pourront servir leurs titres contre paiement en espères au prix de 5037,50 francs suisses par coupure (100,75% de la valeur nominale), plus les intérêts courus et non versés.

Le nouveau convertible sera divisé en coupures de 1000 francs suisses de valeur nominale et le remboursement est prévu pour le 3 mai 2029. Le taux d'intérêt se situera entre 2,75 et 3,25%, payable semestriellement. Le prix de conversion sera entre 30 et 35% du prix de référence de l'action.

rp