Doctor Care Anywhere Group PLC est un fournisseur privé de services de télésanté basé au Royaume-Uni. La société travaille avec des assureurs, des prestataires de soins de santé et des entreprises clientes pour connecter les patients à une gamme de services de télésanté numériques sur sa plateforme. Elle traite les allergies, les morsures et les piqûres, le rhume et la grippe, les maux de tête et les migraines, les douleurs articulaires, le soutien au mode de vie, la santé mentale, la santé sexuelle, les affections cutanées, les problèmes d'estomac et de digestion. Ses services comprennent les rendez-vous, les dossiers des patients, les prescriptions, les références et les notes d'ajustement, ainsi que l'amélioration des services. Ses rendez-vous vidéo et téléphoniques peuvent être pris sur n'importe quel appareil, n'importe où dans le monde. Ses médecins généralistes peuvent prescrire les médicaments dont le patient a besoin pendant la consultation. My Health est sa plateforme de bien-être et d'autosoins. Ses médecins généralistes peuvent rédiger des lettres d'orientation privées vers des spécialistes et des notes d'ajustement pour les employeurs des patients directement après le rendez-vous.

Secteur Logiciels