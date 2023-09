DocuSign, Inc. est spécialisé dans le développement de technologies dans le domaine de la signature électronique et de la gestion des transactions numériques. Le groupe propose des services d'authentification, de gestion de l'identité des utilisateurs et d'automatisation des processus en vue de faciliter les échanges et la validation électronique des contrats et des documents. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (96,7%) et ventes de services professionnels (3,3%). 77,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Logiciels