DocuSign, Inc. : RBC Capital Markets désormais positif sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2022 2 048 M - 1 687 M Résultat net 2022 -69,3 M - -57,1 M Tréso. nette 2022 408 M - 336 M PER 2022 -645x Rendement 2022 - Capitalisation 47 361 M 47 361 M 39 025 M VE / CA 2022 22,9x VE / CA 2023 17,5x Nbr Employés 5 630 Flottant 97,7% Graphique DOCUSIGN, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DOCUSIGN, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 269,15 $ Dernier Cours de Cloture 243,08 $ Ecart / Objectif Haut 23,4% Ecart / Objectif Moyen 10,7% Ecart / Objectif Bas -14,8% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Daniel D. Springer President, Chief Executive Officer & Director Cynthia Gaylor Chief Financial Officer Mary Agnes Wilderotter Chairman Kamal Hathi Chief Technology Officer Shanthi Iyer Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DOCUSIGN, INC. 11.06% 47 361 ORACLE CORPORATION 27.22% 237 315 SAP SE 8.23% 166 539 INTUIT INC. 23.29% 128 795 SERVICENOW, INC. -11.14% 96 578 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 7.07% 30 991