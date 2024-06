DocuSign, Inc. propose un produit de signature électronique qui permet de signer électroniquement un accord sur une variété d'appareils, depuis pratiquement n'importe quel endroit du monde. Les produits proposés par l'entreprise comprennent le produit de signature électronique, qui permet aux organisations de faire des affaires plus rapidement, avec moins de risques et à moindre coût, tout en offrant une meilleure expérience à leurs clients. Elle propose également un logiciel de gestion du cycle de vie des contrats qui automatise les flux de travail avant et après la signature. Il s'agit notamment de générer automatiquement un accord à partir de données contenues dans d'autres systèmes, de prendre en charge les flux de négociation, de vérifier les identités, de permettre la notarisation en ligne à distance, de collecter les paiements après les signatures et d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour analyser une collection d'accords afin d'y déceler des risques et des opportunités. Ses produits comprennent eSignature, Contract Lifecycle Management (CLM), Gen for Salesforce, Identify et Monitor. Sa solution Document Generation rationalise le processus de création de nouveaux accords personnalisés.

Secteur Logiciels