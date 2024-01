Dodla Dairy Limited se consacre à la vente de lait et de produits laitiers. La société propose une gamme de produits dans les catégories du lait liquide et des sous-produits. Le lait liquide comprend environ cinq types de variantes et les sous-produits 14 types de variantes. Elle propose une gamme de produits laitiers comprenant du lait frais, du beurre, du ghee, du paneer, du curd, du lait aromatisé, du doodh peda, de la crème glacée et du lait écrémé en poudre. Elle propose différents types de lait en sachets selon les besoins des clients, tels que le lait entier, le lait coloré, le lait standardisé, le lait doublement coloré et le lait UHT. Son ghee est produit en trois variantes : ghee de vache, ghee blanc et ghee premium. Son beurre est produit en trois variantes : le beurre salé jaune fabriqué à partir de crème de lait de vache, le beurre de cuisson jaune fabriqué à partir de crème de lait de vache et le beurre de cuisson blanc fabriqué à partir de lait de bufflonne. Son entreprise d'aliments pour animaux, Orgafeed, est impliquée dans une série d'activités agricoles, y compris l'agriculture, l'élevage, l'horticulture et d'autres.

Secteur Transformation des aliments