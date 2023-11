Merit Group PLC est une société de données et de renseignements basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la création et l'agrégation d'informations et de données et la fourniture de services par le biais d'une combinaison d'informations en ligne et de services numériques, de cours de formation, de conférences et d'événements, de publications et d'autres médias. Les secteurs d'activité de la société comprennent Merit Data & Technology (MD&T) et Dods. Le segment Merit Data & Technology se concentre sur la fourniture de données, l'ingénierie des données et l'apprentissage automatique, ainsi que sur la fourniture de logiciels et de ressources technologiques. Le secteur d'activité Dods se concentre sur la fourniture d'informations clés et d'aperçus sur les environnements politiques et de politique publique autour du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Ses services comprennent Merit Data & Technology, Dods Political Intelligence et Dods People. Dods People est un service en ligne qui offre un accès inégalé aux représentants politiques et aux professionnels des affaires publiques.

Secteur Edition