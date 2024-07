Dof Group ASA est un fournisseur norvégien de services intégrés de projets sous-marins et de services maritimes pour le marché mondial de l'énergie offshore. Elle opère dans le secteur de l'énergie offshore, à l'heure où la production d'énergie se tourne vers des solutions plus propres et des énergies renouvelables. La société opère dans trois segments du marché des services offshore, définis stratégiquement par les activités et les types de navires : PSV (Platform Supply Vessels), AHTS (Anchor Handling Tug Supply vessels), et Subsea (Subsea vessels and Subsea engineering services). Le segment sous-marin comprend des sociétés d'ingénierie qui fournissent des services dans le cadre de projets sous-marins et sur les marchés des énergies renouvelables. Les navires de ravitaillement (AHTS et PSV) soutiennent les champs en production ainsi que les activités de développement et d'exploration. La majorité de la flotte AHTS est équipée de ROV et est également utilisée pour des projets sous-marins. La flotte sous-marine du groupe est une combinaison de navires sous contrat à durée déterminée et de navires utilisés pour des activités de projets sous-marins.