Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AS, anciennement Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AS, est une société basée en Turquie qui fabrique et commercialise des meubles de maison et des articles d'ameublement connexes. Les produits de la société comprennent des ensembles de salle à manger, des ensembles de chambre à coucher, des ensembles de chambre pour adolescents, des meubles de chambre pour bébés, des groupes de sièges, des unités de cuisine et de salle de bain et des articles textiles pour la maison, tels que des couvre-lits et du linge de maison. Ses installations de production sont situées à Duzce et couvrent une superficie de 40 000 mètres carrés. La société exploite deux filiales, 2K Oturma Gruplari Insaat ve Taahhut San. ve Tic. AS, impliquée dans la vente au détail de meubles, et 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. AS, qui sont des entreprises de décoration et de design. La société possède plus de 100 points de vente en Turquie et à l'étranger. En octobre 2013, elle a acquis les 33 % de parts qu'elle ne détenait pas encore dans Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AS, un fabricant et grossiste de meubles basé à Istanbul.

Secteur Mobiliers de maison