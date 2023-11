Dolby Laboratories, Inc. est un concepteur et fabricant de matériel et de logiciels audio et d'imagerie pour les industries du cinéma, de la télévision, de la diffusion et du divertissement. Les produits de la société sont utilisés dans la création, la distribution et la lecture de contenu pour améliorer la qualité de l'image et du son, ainsi que la transmission et la lecture. Elle propose une plateforme de développement, Dolby.io, qui permet aux développeurs d'accéder à ses technologies par le biais d'interfaces de programmation d'applications (API). Ses produits comprennent des serveurs de cinéma numérique, des fichiers et logiciels de lecture de films numériques, des processeurs de cinéma, des amplificateurs, des haut-parleurs, des lunettes et kits 3-D, du matériel et des logiciels de diffusion. Les technologies de la société comprennent le codage audio avancé (AAC), le codage audio avancé à haute efficacité (HE-AAC) et le HE-AAC étendu ; le codage vidéo avancé (AVC) ; Dolby AC-4 ; Dolby Atmos ; Dolby Digital ; Dolby Digital Plus ; Dolby TrueHD ; Dolby Vision ; Dolby Voice ; et le codage vidéo à haute efficacité (HEVC).

Secteur Logiciels