Dolby Laboratories, Inc. conçoit et fabrique du matériel et des logiciels audio et d'imagerie pour les secteurs du cinéma, de la télévision, de la radiodiffusion et du divertissement. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans la création, la distribution et la lecture de contenu pour améliorer la qualité de l'image et du son, ainsi que la transmission et la lecture. Ses produits d'imagerie cinématographique comprennent des serveurs de cinéma numérique utilisés pour charger, stocker, décrypter, décoder, filigraner et lire des fichiers de films numériques destinés à être présentés sur des projecteurs de cinéma numérique, ainsi que des logiciels utilisés pour crypter, encoder et conditionner des fichiers multimédias numériques en vue de leur distribution. Ses produits audio pour le cinéma comprennent des processeurs, des amplificateurs et des haut-parleurs utilisés pour décoder, restituer et lire de manière optimale les bandes sonores du cinéma numérique, y compris celles qui utilisent le Dolby Atmos. Les autres produits de la société comprennent des lunettes et des kits tridimensionnels, du matériel de diffusion et des logiciels. Sa technologie comprend le Dolby Atmos, le Dolby TrueHD, le Dolby Vision et le Dolby Digital Plus.

