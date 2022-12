Dole publie son rapport de durabilité 2022 et présente sa stratégie de durabilité et ses objectifs 2030

Dole plc (NYSE: DOLE) annonce aujourd'hui la publication de son premier rapport de durabilité depuis la fusion en 2021 de Total Produce plc et Dole Food Company. En s'appuyant sur les accomplissements historiques de l'entreprise, ce rapport présente un cadre de durabilité actualisé et propose un nouvel ensemble d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l'horizon 2030.

Intitulé The Dole Way, le cadre de durabilité de Dole porte sur une gouvernance robuste et sur trois piliers centraux (pour la nature, pour les personnes et pour l'alimentation), et couvre les questions environnementales, éthiques, sociales et nutritionnelles. Ces trois piliers comprennent les zones clés identifiées comme étant les plus importantes en termes d'impact de nos opérations.

Pour la nature: en s'engageant en faveur de l'initiative Science Based Target, Dole plc place l'action climatique au sommet de ses priorités, au côté de la gestion de l'eau, la biodiversité, la gestion des déchets, la réduction des emballages et l'innovation.

Pour les personnes: employant directement 38 500 personnes à l'échelle mondiale tout en collaborant avec des cultivateurs tiers, Dole s'engage à être un employeur de choix, qui soutient les collectivités locales et protège les droits humains sur l'ensemble de ses chaînes d'approvisionnement.

Pour l'alimentation: Dole s'engage à promouvoir une nutrition saine et à améliorer l'accès à des produits frais via des partenariats et des dons.

"Dole s'est positionné comme chef de file dans un large éventail de segments de fruits et légumes frais en intégrant la durabilité à ses modèles de croissance", déclare Rory Byrne, PDG de Dole plc. "Alors que notre climat change, nous nous attelons à identifier les risques connexes, à nous adapter aux effets de nos opérations et à minimiser nos propres impacts. Nous apprécions également le rôle spécial que nous pouvons jouer dans l'amélioration de la vie des gens et la contribution que Dole peut avoir pour promouvoir la santé et le bien-être."

Le rapport pose également le fondement à la promotion de pratiques agricoles régénératrices sur l'ensemble des opérations de Dole, ainsi que sur les fermes associées qui soutiendront les ambitieux objectifs climatiques de l'entreprise.

Parmi les faits saillants du rapport de Dole plc figurent:

Première collecte mondiale d'informations d'empreinte carbone, y compris la mesure et la gestion des émissions de Scope 1, 2 et 3, avec à la clé une réduction de 4% des émissions de Scope 1 et 2 (2021 par rapport à 2020)

Investissement dans les énergies renouvelables avec deux éoliennes de 2,8 mégawatts à Dole Fresh Vegetables à Soledad, Californie, et installation d'un nouveau système de panneaux solaires à Belfast, Irlande, avec une capacité de 120 kWp

Reconnaissance, par la Chambre de commerce américano-costaricienne (AmCham), de la filiale de Dole, Standard Fruit Company de Costa Rica S.A., pour son projet innovant "De la Mano con Dole". Le projet a un impact positif sur le développement social des employés et de leurs proches, en utilisant la méthodologie de l'indice de la pauvreté multidimensionnelle commerciale (bMPI), qui mesure la pauvreté au-delà du seul revenu par tête, pour inclure l'accès à la santé, à l'éducation, à l'hébergement, au travail, à la protection sociale et à 16 autres indicateurs clés.

Xavier Roussel, responsable du marketing et de la durabilité, Dole plc: "Bien que les produits frais aient une faible empreinte environnementale comparé à d'autres sources alimentaires, il reste encore beaucoup à faire pour minimiser notre impact et nous adapter aux effets du changement climatique. Nous relevons ces défis sur le long terme avec des partenaires partageant les mêmes valeurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Notre business modèle à intégration verticale nous permet d'étudier en profondeur nos propres opérations, avant de passer aux agriculteurs associés, ce qui jouera un rôle crucial pour promouvoir le changement dans le secteur."

Et d'ajouter: "Prendre soin de nos ressources les plus importantes - nos personnes, la nature qui nous entoure et les aliments que nous fournissons - est notre manière de contribuer à la société et nous placera sur la voie d'un succès pérenne."

Retrouvez le rapport Dole plc 2022 Corporate Responsibility & Sustainability dans son intégralité en cliquant ici, ou visitez www.doleplc.com.

À propos de Dole plc

Leader mondial dans le domaine des produits frais, Dole Plc cultive, commercialise et distribue une grande variété de fruits et légumes frais, approvisionnés localement et mondialement. Passionnés et déterminés à surpasser les attentes de nos clients dans plus de 75 pays, nous avons pour objectif de rendre le monde plus sain et plus durable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.doleplc.com

