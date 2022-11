Le groupe Dole Pineapples reçoit le prix du Grand gagnant pour sa responsabilité sociale au Costa Rica

Les activités du leader de la production d'ananas au sein de Costa Rica S.A. sont reconnues par AmCham pour son travail de pionnier en vue d'améliorer la vie des employés et des familles

Dole plc (NYSE : DOLE) a annoncé aujourd'hui que la Chambre de commerce américano-costaricienne (AmCham) a récompensé les activités de la société dans le secteur de la production d'ananas au sein de Costa Rica S.A., en lui décernant le prix de la responsabilité sociale en action dans la catégorie des employés pour son projet intitulé « Centres d'information et de bien-être ».

Lors de la sélection, l'AmCham a également distingué ce projet en tant que Grand gagnant parmi plus de 40 propositions soumises dans le cadre de l'événement consacré à la responsabilité sociale des entreprises de la chambre. Cette année marque le 26e anniversaire du prix et la première année où un grand gagnant a été sélectionné parmi toutes les propositions.

Les « Centres d'information et de bien-être » constituent une initiative intégrée qui vise à avoir un impact positif sur la vie des employés agricoles et de leurs familles en leur offrant un soutien et un accès aux informations de plus de trente entreprises publiques et privées qui interagissent quotidiennement avec les citoyens.

Le concept a été développé grâce à un diagnostic visant à comprendre les principaux besoins de la main-d'œuvre rurale de Dole et la manière dont l'entreprise pourrait aider à mieux répondre à ces besoins. Une multitude de formalités et de processus auxquels les travailleurs et les familles sont confrontés, qu'ils ont du mal à résoudre ou qui leur font perdre des opportunités, ont été identifiés. La plupart du temps, les démarches administratives entraînent également des pertes de temps et de revenus, une augmentation des dépenses, des déplacements sur de longues distances et une diminution des moyens de subsistance, en particulier dans les zones rurales où les services publics et privés sont limités.

Concrètement, les centres d'information permettent aux travailleurs de Dole d'accéder à des services pour eux-mêmes ou pour les membres directs de leur famille afin de résoudre des difficultés liées à leurs prestations sociales, leur résidence, leurs ressources financières personnelles et bien plus encore. Ces problèmes seraient difficiles ou trop coûteux s'ils étaient résolus par eux-mêmes.

Comme l'a déclaré un travailleur agricole de Dole : « Mon épouse ne pouvait pas recevoir de soins médicaux parce qu'elle n'avait pas d'emploi formel et ne disposait pas des ressources nécessaires pour cotiser au régime médical. Grâce à l'intervention du centre d'information, nous avons réussi à effectuer l'inscription et mon épouse peut bénéficier des prestations de sécurité sociale ».

Dole est la première entreprise du pays à offrir ce service gratuit à ses employés agricoles directement sur le lieu de travail. Le centre d'information et de bien-être est une ressource accessible à 3 300 travailleurs et leurs familles, qui favorise le développement personnel et familial, le sentiment d'appartenance et la motivation.

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir deux prix lors de ce prestigieux événement consacré à la responsabilité sociale. Notre distinction de Grand gagnant parmi tant de beaux exemples de responsabilité sociale au Costa Rica témoigne de l'effort d'équipe nécessaire pour concevoir et construire ces centres pour les employés de nos plantations », a déclaré M. Renieri Nuñez, vice-président des opérations de production d'ananas pour l'Amérique latine. « Il ne fait aucun doute que lorsque les efforts sont centrés sur l'humain, notre principal atout d'entreprise, les résultats peuvent être étonnants. Cela a commencé comme une idée pour résoudre des problèmes de formalités administratives et s'est avéré être l'étape la plus importante pour motiver les employés à tous les niveaux de notre entreprise et produire des résultats tangibles dans la vie de nos familles ».

Grâce à des contacts directs avec plus de 39 institutions, les centres offrent une formation à l'utilisation des plateformes numériques et un soutien en matière d'information, de conseil et de suivi des dossiers personnels et des procédures avec les institutions participantes.

Certaines de ces réalisations se traduisent par un impact positif sur les ressources financières des ménages, l'utilisation du temps et la réduction des fossés géographiques, technologiques, éducatifs, économiques et sociaux. Les familles ont un meilleur accès aux droits des citoyens, aux avantages publics et privés, aux services et aux possibilités. En aidant ses employés avec ce service unique, Dole a bénéficié d'un engagement accru, a réduit l'absentéisme et a créé un environnement de travail très positif.

Le projet en quelques chiffres (à partir d'août 2022) :

Les centres d'information ont maintenant été étendus aux quatre plantations d'ananas de l'entreprise.

Les centres ont servi 3 978 utilisateurs.

Au total, 11 552 services ont été fournis.

En tout, 10 195 demandes de renseignements ont été reçues via WhatsApp.

Un total de 6 378 interventions ont permis d'obtenir des résultats tels que des licences, des passeports, des cartes nationales et de résidence, des assurances, des prêts, l'ouverture de comptes bancaires ou d'épargne et des procédures sur des plateformes informatiques, entre autres.

Au moins 2 170 services ont contribué à lutter contre la pauvreté multidimensionnelle.

En moyenne, 34,4 % des utilisateurs ont utilisé le centre à plus d'une reprise.

Une formation à la gestion des démarches personnelles a été dispensée à 536 travailleurs.

En 2020, Dole a présenté son cadre de développement durable à trois piliers, The Dole Way, et son engagement permanent envers l'alimentation, la nature et les personnes. Tout comme Dole Costa Rica a été un pionnier il y a près de 25 ans dans le développement de systèmes de gestion environnementale mondiale dans l'agriculture pour encadrer ses efforts « au service de la nature », au début de cette décennie, l'entreprise innove à nouveau en créant des centres d'information et de bien-être axés sur sa ressource la plus importante : « au service des personnes ».

À propos de Dole plc

Dole plc est l’un des plus grands producteurs et distributeurs de fruits et légumes frais, de qualité supérieure, au monde. Dole est un leader dans la plupart des catégories de produits que vend la société, ainsi que dans l’éducation et la recherche nutritionnelle. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.dole.com.

À propos de The Dole Way

En avril 2020, Dole Food Company a annoncé The Dole Way, présentant son engagement et son cadre de développement durable centrés sur les personnes, la nature et l'alimentation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.dole.com

