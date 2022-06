Dolfines : Poursuite du développement dans les énergies renouvelables

Si la présentation de la stratégie actualisée s’est inscrite dans la continuité des derniers communiqués du groupe, elle a apporté plus de détails concernant la prochaine augmentation de capital. Alors que le redressement de l’activité dans le pétrole et le gaz se poursuit, la priorité reste donnée aux énergies renouvelables (inorganiques comme organiques). Le produit de l’augmentation de capital servira en grande partie à financer les acquisitions, dont une annoncée prochainement dans le secteur des services aux énergies renouvelables. En outre, le groupe vise un retour à l’équilibre du cash flow opérationnel d’ici fin 2022.

Sur l’objectif de 4m€ de fonds collectés (via l’émission d’actions et le montage de lignes de financement avec Negma) : 60% serviront aux acquisitions (2,4m€), 15% à la R&D (600k€), de 10% à 15% au recrutement (entre 400k€ et 600k€), et de 10% à 15% au BFR et au désendettement.

Alors que le groupe est sur le point d’annoncer une nouvelle acquisition, d’autres devraient suivre, de ce que nous avons compris, principalement dans le secteur des services aux énergies renouvelables. La réussite de l’acquisition de 8.2 France semble conditionner le choix des futures cibles. Les synergies avec les ingénieurs de Dolfines sont flagrantes pour développer une solution de maintenance pour les éoliennes offshore à partir d’un bras télescopique.

En termes de R&D, la plupart des investissements seront consacrés au développement au flotteur de plus grande taille TrussFloat15. Le projet (bras télescopique) OHMe (Offshore Heavy Maintenance enabler) pourrait bénéficier d’un financement public extérieur.