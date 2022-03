Données financières EUR USD CA 2020 2,57 M 2,86 M - Résultat net 2020 -2,26 M -2,52 M - Tréso. nette 2020 0,66 M 0,74 M - PER 2020 -12,5x Rendement 2020 - Capitalisation 7,66 M 8,55 M - VE / CA 2019 1,03x VE / CA 2020 10,7x Nbr Employés 32 Flottant - Graphique DOLFINES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DOLFINES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Claude Bourdon Chairman & Chief Executive Officer Delphine Bardelet Guejo CAO, Director-Finance & Administration Jean-Marie Pierrot Deseilligny Director Dominique Michel Vice President Julien Warnan Manager-Engineering