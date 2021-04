L’exercice 2020 s’est clôturé sur une perte nette ajustée de 2,0m€, alors que nous l’attendions à 2,2m€, l’écart s’expliquant par de nouvelles économies. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 68% au T1 par rapport à 2019, à 0,84m€, et un carnet de commandes de 2,2m€, l’activité semble repartir dans le pétrole et le gaz.

Enfin, le groupe lance un plan stratégique sur cinq ans visant à développer les services de Dolfines (assistance technique, inspection, etc.) dans l’éolien et à mettre au point le flotteur porteur de turbines de 15MW.