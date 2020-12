Dietswell : Succès du placement privé de 1,2 M EUR de DOLFINES

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 9 décembre 2020

Avec le nouveau succès du placement privé réalisé auprès d'investisseurs européens, DOLFINES poursuit le renforcement de ses capacités industrielles et commerciales

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ce jour avoir réalisé avec succès un placement privé de 800 000 actions nouvelles ordinaires par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs européens qualifiés pour un montant brut total de 1 200 000 € afin de poursuivre le renforcement de ses capacités industrielles et commerciales à un moment de forte structuration du marché de l'éolien flottant.

Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de DOLFINES, a indiqué : « Le succès de cette nouvelle levée de fonds traduit la confiance du Marché dans la capacité de DOLFINES à mener à bien son projet de création de valeur à destination des acteurs majeurs du gigantesque marché des énergies renouvelables, dont la production d'hydrogène « vert ». Les financements obtenus vont permettre d'intensifier les travaux d'adaptation du design de notre plateforme semi-submersible aux éoliennes de 15 à 18 MW, qui constitueront le standard du marché de l'éolien flottant dans les années à venir. En renforçant les équipes commerciales de DOLFINES, ils lui permettront également de se positionner de façon optimale, avec ses partenaires, sur les grands appels d'offres lancés à partir de 2021. »

Modalités principales de l'opération

L'augmentation de capital de DOLFINES (« La Société ») a été réalisée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au prix de 1,50 € par placement privé au profit d'investisseurs qualifiés, conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier. Elle s'appuie sur la 15ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société en date du 25 juin 2019 fixant la limite maximale de la décote à 30% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des actions de la Société au cours des dix derniers jours de Bourse précédant la fixation du prix d'émission. Sur ces bases, la décote des actions émises est de 19%.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera de 0,91 % après l'émission.

CHAMPEIL SA est intervenu en tant que Chef de file et Teneur de livre du Placement Privé.

Admission des actions nouvelles

Les actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital seront de même catégorie que les actions existantes. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 14 décembre 2020 et leur admission sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le code FR0010377127 – ALDOL est prévue le 14 décembre 2020 (sous réserve des conditions de marché usuelles). Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes à compter de leur émission.

A l'issue du règlement-livraison, le capital social de DOLFINES sera composé de 9 272 774 actions d'une valeur nominale unitaire de 1 €, soit 9 272 774 €.

Conformément aux dispositions de l'article L.411-2 II du code monétaire et financier et du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, il est rappelé que l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé réalisée au profit d'investisseurs qualifiés n'a pas donné lieu, ni ne donnera lieu, à la publication d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

L'ensemble des communiqués de presse de la société est consultable sur le site internet www.dolfines.com

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, DOLFINES veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée API Q2 et ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

DOLFINES

Delphine BARDELET GUEJO Directrice Administrative et Financière

delphine.bardelet@dolfines.com

COMALTO

Jean-François CARMINATI

Relations actionnaires et médias

06 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com

