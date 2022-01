Dolfines : Bilan du contrat semestriel de liquidité au 31 décembre 2021

Communiqué de Presse – 18 janvier 2022

Bilan semestriel au 31 décembre 2021 du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par DOLFINES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2021 :

76 500 actions

29 593,91 €.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

32 000 actions,

34 154,82 €.

Il est également rappelé que le nominal de l'action a été divisé par 2 en date du 27/07/2021, avec un doublement consécutif du nombre d'actions.

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 30 170 19 670 Nombre de transactions 52 38 Montant en capitaux 16 153,75 € 11 592,85 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 06/07/2021 DOLFINES A 500 1,0560 528,00 08/07/2021 DOLFINES A 1 500 0,9764 1 464,60 12/07/2021 DOLFINES A 502 0,8520 427,70 12/07/2021 DOLFINES V 2 0,9060 1,81 13/07/2021 DOLFINES A 500 0,8220 411,00 13/07/2021 DOLFINES V 500 0,8460 423,00 14/07/2021 DOLFINES A 791 0,7771 614,69 14/07/2021 DOLFINES V 791 0,7970 630,43 15/07/2021 DOLFINES A 500 0,7520 376,00 16/07/2021 DOLFINES V 3 500 1,0355 3 624,25 19/07/2021 DOLFINES A 590 1,0162 599,56 19/07/2021 DOLFINES V 90 1,0800 97,20 20/07/2021 DOLFINES A 1 500 0,9990 1 498,50 20/07/2021 DOLFINES V 500 1,1680 584,00 21/07/2021 DOLFINES A 1 000 0,8760 876,00 23/07/2021 DOLFINES A 1 000 0,4600 460,00 23/07/2021 DOLFINES V 1 000 0,4980 498,00 26/07/2021 DOLFINES A 1 000 0,4902 490,20 26/07/2021 DOLFINES V 500 0,5160 258,00 30/07/2021 DOLFINES A 500 0,4760 238,00 02/08/2021 DOLFINES A 500 0,4856 242,80 02/08/2021 DOLFINES V 1 000 0,5240 524,00 04/08/2021 DOLFINES A 500 0,4811 240,55 05/08/2021 DOLFINES A 500 0,4312 215,60 06/08/2021 DOLFINES A 525 0,3941 206,90 06/08/2021 DOLFINES V 525 0,4196 220,29 09/08/2021 DOLFINES A 500 0,3902 195,10 09/08/2021 DOLFINES V 500 0,4170 208,50 12/08/2021 DOLFINES A 502 0,4056 203,61 12/08/2021 DOLFINES V 2 0,4130 0,83 13/08/2021 DOLFINES V 500 0,4160 208,00 16/08/2021 DOLFINES A 500 0,4502 225,10 16/08/2021 DOLFINES V 500 0,4790 239,50 17/08/2021 DOLFINES A 500 0,4405 220,25 17/08/2021 DOLFINES V 500 0,4490 224,50 18/08/2021 DOLFINES V 500 0,4598 229,90 19/08/2021 DOLFINES A 500 0,4450 222,50 20/08/2021 DOLFINES A 457 0,4533 207,16 20/08/2021 DOLFINES V 457 0,4695 214,56 23/08/2021 DOLFINES V 500 0,4478 223,90 25/08/2021 DOLFINES A 2 0,4460 0,89 25/08/2021 DOLFINES V 502 0,4593 230,57 26/08/2021 DOLFINES V 45 0,4598 20,69 27/08/2021 DOLFINES A 1 000 0,4385 438,50 27/08/2021 DOLFINES V 455 0,4598 209,21 30/08/2021 DOLFINES V 500 0,4598 229,90 01/09/2021 DOLFINES A 50 0,4400 22,00 02/09/2021 DOLFINES V 50 0,4501 22,51 06/09/2021 DOLFINES V 200 0,5050 101,00 14/09/2021 DOLFINES A 200 0,4719 94,38 15/09/2021 DOLFINES A 1 000 0,4515 451,50 20/09/2021 DOLFINES A 500 0,4310 215,50 30/09/2021 DOLFINES A 500 0,4421 221,05 05/10/2021 DOLFINES A 500 0,4390 219,50 06/10/2021 DOLFINES A 500 0,4200 210,00 07/10/2021 DOLFINES A 500 0,4250 212,50 07/10/2021 DOLFINES V 500 0,4477 223,85 11/10/2021 DOLFINES A 500 0,4226 211,30 12/10/2021 DOLFINES V 500 0,4498 224,90 15/10/2021 DOLFINES A 500 0,4650 232,50 18/10/2021 DOLFINES A 500 0,4661 233,05 18/10/2021 DOLFINES V 500 0,4779 238,95 25/10/2021 DOLFINES A 500 0,4646 232,30 25/10/2021 DOLFINES V 500 0,4890 244,50 26/10/2021 DOLFINES A 500 0,4502 225,10 01/11/2021 DOLFINES A 1 000 0,4002 400,20 02/11/2021 DOLFINES A 500 0,3859 192,95 04/11/2021 DOLFINES V 500 0,3900 195,00 05/11/2021 DOLFINES A 500 0,3860 193,00 08/11/2021 DOLFINES A 500 0,3840 192,00 09/11/2021 DOLFINES V 500 0,3980 199,00 10/11/2021 DOLFINES A 500 0,3845 192,25 10/11/2021 DOLFINES V 500 0,3980 199,00 11/11/2021 DOLFINES A 501 0,3850 192,89 11/11/2021 DOLFINES V 1 0,3850 0,39 19/11/2021 DOLFINES A 500 0,3620 181,00 23/11/2021 DOLFINES A 500 0,3439 171,95 25/11/2021 DOLFINES A 1 100 0,3010 331,10 26/11/2021 DOLFINES A 200 0,2800 56,00 01/12/2021 DOLFINES V 300 0,3175 95,25 02/12/2021 DOLFINES A 500 0,2910 145,50 09/12/2021 DOLFINES V 500 0,3130 156,50 13/12/2021 DOLFINES A 500 0,3000 150,00 14/12/2021 DOLFINES V 500 0,3300 165,00 15/12/2021 DOLFINES A 250 0,3050 76,25 15/12/2021 DOLFINES V 250 0,3179 79,48 17/12/2021 DOLFINES A 500 0,3040 152,00 27/12/2021 DOLFINES A 500 0,2856 142,80 29/12/2021 DOLFINES V 500 0,3150 157,50 30/12/2021 DOLFINES V 500 0,3780 189,00

A propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

ACTIFIN : Loris Daougabel, Media Relations – + 33 (0) 1 56 88 11 16 – ldaougabel@actifin.fr

COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5pvkZmclm6bnnJxZZqYZmZpamZixmTIl2KayGeblcycZ22UlWtjmZnKZnBjnG5t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72797-dolfines_cp_contrat-liquidite-s2-2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews