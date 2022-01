Dolfines : DOLFINES pré-qualifié par Saudi Aramco

Communiqué de Presse – 4 janvier 2022

DOLFINES pré-qualifié par Saudi Aramco pour les futurs appels d'offres

sur les contrats d'inspection et d'homologation de ses appareils de forage

Après avoir été audité par le Comité de pré-qualification de Saudi Aramco Drilling and Workover Contractors, DOLFINES Abu Dhabi, avec son partenaire BAAS International Group Company Ltd (BIG Group), a été qualifié pour participer aux appels d'offres à venir sur des contrats d'inspection et d'homologation des appareils de forage.

Saudi Aramco étant le plus important producteur mondial de pétrole, et par conséquent dans une région exploitant le plus grand nombre d'appareils de forage, cette pré-qualification ouvre à DOLFINES de nombreuses opportunités d'opérations au Royaume d'Arabie Saoudite et accroît significativement sa présence déjà marquée dans le Golfe.

« DOLFINES apportera les technologies les plus avancées et fournira des services à valeur ajoutée au Royaume. Cet engagement est en ligne avec notre Vision 2030 du Royaume visant à développer les talents locaux et à faire bénéficier la transition énergétique en Arabie Saoudite de l'expérience globale de DOLFINES », a déclaré Bader A. Al Suwaidan, Président-Directeur Général de BIG Group.

Jean-Claude Bourdon, Président de DOLFINES, a ajouté : « Notre engagement dans la région du Golfe, et en Arabie Saoudite en particulier, est renforcé par notre partenariat avec BIG group. Notre pré-qualification par Saudi Aramco est une première étape dans l'extension de notre présence dans les services liés aux forages et dans les solutions proposées aux énergies renouvelables. Nous sommes très heureux de cette opportunité et fiers de tenir notre place dans le futur énergétique du Royaume. »

A propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

ACTIFIN : Loris Daougabel, Media Relations – + 33 (0) 1 56 88 11 16 – ldaougabel@actifin.fr

COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m2lylZybkmqblZtrZcpsZ2Fma5tqkmfIbJacmpZqZpbKcG6Ul2lna52dZnBjmmpn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72551-dolfines_cp_saudiaramco.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews