COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 3 février 2021

·Avec l'émission d'un Green Bond[1] de 1,5 million d'euros, DOLFINES renforce sa capacité contributive à la transition écologique

·Gain par la Division Oil & Gas Services d'un important contrat d'ingénierie auprès d'un opérateur pétrolier offshore

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ce jour avoir réalisé avec succès un placement privé de 1,5 million d'euros d'obligations convertibles sous forme de « Green Bond » auprès d'investisseurs européens qualifiés. Cette levée de fonds contribuera au financement de ses projets en faveur de la transition écologique.

Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de DOLFINES, a indiqué : « L'émission d'un « Green Bond » est une première pour DOLFINES. Elle traduit l'engagement fort de la société dans le domaine des énergies renouvelables, et en particulier l'éolien flottant et l'hydrogène vert. Ces fonds permettront d'intensifier les travaux d'adaptation du design de notre plateforme semi-submersible aux éoliennes de 15 MW et plus, qui constitueront le standard du marché de l'éolien flottant dans les années à venir.

L'engagement de DOLFINES sur le gigantesque marché des énergies renouvelables ne réduit pas pour autant ses ambitions dans le secteur des énergies conventionnelles, important contributeur au Cash-Flow de l'entreprise. Le gain récent par la division Oil & Gas Services de DOLFINES d'un important contrat de design d'un appareil de forage et d'entretien de puits offshore pour un grand opérateur pétrolier offshore souligne la forte dynamique de DOLFINES sur son secteur originel. FACTORIG, très actif sur le marché international des Audits et Inspections d'équipements de forage, a ainsi largement reconstitué son carnet de commandes avec plusieurs contrats importants depuis le début de l'année. L'offre de FACTORIG se positionne idéalement pour répondre au renforcement continu des exigences réglementaires de contrôle et de sécurité des infrastructures pétrolières et gazières, ce qui contribue de façon complémentaire à la transition écologique. »

Après une année 2020 marquée par la forte baisse des investissements dans le secteur Oil & Gas parallèlement à celui des prix du pétrole jusqu'à 20 $/bbl (pétrole Brent) et la disparition de nombreuses entreprises des services pétroliers, les grands acteurs du secteur tels que Schlumberger et Halliburton n'excluent pas, en ce début d'année 2021, une reprise progressive des investissements sur les semestres à venir. Celle-ci serait alimentée notamment par la remontée et la stabilisation des prix du pétrole au-dessus de 50 $/bbl (pétrole Brent). Au-delà, elle bénéficierait d'une reprise de la demande dans un contexte post-Covid.»

L'émission du Green Bond a été effectuée dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblé générale des actionnaires de DOLFINES du 25 juin 2019 par voie d'offre à des investisseurs qualifiés pour un montant de 1,5 million d'euros avec une maturité de 2 ans (échéance janvier 2023), remboursable mensuellement et assortie d'un coupon annuel nominal de 12% payable mensuellement. Le taux actuariel s'établit à environ 7% dans la mesure où les intérêts ne sont dus que sur le montant du capital restant à rembourser.

A partir de juillet 2021, DOLFINES aura la possibilité de rembourser sans préavis, partiellement ou totalement, les détenteurs des obligations. Par ailleurs, entre juillet 2021 et décembre 2022, les détenteurs d'obligations auront la possibilité de convertir celles-ci en actions DOLFINES avec possibilité de cession sur le marché Euronext Growth. Le prix de conversion sera calculé sur la base du cours moyen pondéré par les volumes des 10 jours de Bourse précédant le jour de conversion, moins une décote de 20%.

Les obligations ne sont pas inscrites sur un marché de cotation, et sont librement négociables entre investisseurs qualifiés au sens de la réglementation.

Cette émission a été réalisée selon les meilleures pratiques du marché et en conformité avec le EU Green Bond Standard établi par le groupe d'experts à haut niveau sur la finance durable de l'Union européenne.

Capital Système Investissements, intermédiaire financier régulé basé à Genève spécialisé dans les financements des sociétés à croissance forte, est intervenu en tant qu'Arrangeur et Teneur de livre.

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

[1] Les Green Bonds sont des émissions d'obligations permettant de financer des projets contribuant à la transition écologique. La différence par rapport aux obligations classiques tient dans les engagements pris par l'émetteur, d'une part sur l'usage précis des fonds récoltés qui doit porter sur des projets ayant un impact favorable sur l'environnement et, d'autre part, sur la publication chaque année, d'un rapport rendant compte aux investisseurs de la vie de ces projets.

