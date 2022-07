Montigny Le Bretonneux, le 20 juillet 2022

TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUILLET 2022

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société, réunie en seconde convocation, s'est tenue au siège social le 19 juillet 2022 sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Bourdon, Président Directeur général.

Toutes les résolutions proposées au vote des actionnaires ont été approuvées, notamment les suivantes :

Apurement partiel du compte de report à nouveau par imputation sur le compte « Réserve légale » et sur le compte « Primes d'émission » ;

Réduction du capital social par voie de réduction du nominal à 0,01 euro ;

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues ;

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actions au profit de catégories de bénéficiaires.

Les projets de résolutions avaient été publiés dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 60 du 20 mai 2022 et mises à disposition sur le site www.dolfines.com.

Jean-Claude Bourdon a déclaré : « Je remercie très chaleureusement nos actionnaires, individuels et institutionnels, qui ont apporté, par leurs votes, le soutien indispensable à la réalisation des missions de leur société. DOLFINES est désormais en ordre de fonctionnement sur le plan bilantiel. Le Conseil d'Administration dispose des délégations nécessaires pour activer les tirages de cash nécessaires au support de notre plan Cash & Value 21-25.

Plus que jamais, DOLFINES met au service de la transition énergétique ses capacités d'expertise technique et de fournisseur de solutions innovantes pour une meilleure énergie sur les deux grands axes stratégiques et porteurs des énergies renouvelables et des énergies conventionnelles décarbonées. »

à propos de Dolfines : www.dolfines.com

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com

ACTIFIN : Loris Daougabel, Media Relations – + 33 (0) 1 56 88 11 16 – ldaougabel@actifin.fr

COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – + 33 (0) 6 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75608-220720-dolfines_cp_age19juillet2022.pdf

