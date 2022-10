Dolfines : fait l'acquisition de Maintcontrol

Dolfines annonce ce jour l'acquisition de Maintcontrol, expert en contrôle et maintenance prédictive.



Sur l'axe stratégique des services aux énergies renouvelables terrestres et maritimes, Maintcontrol vient renforcer significativement l'offre de 8.2 France intégrée à Dolfines en octobre 2021.



Selon Doldines, 'l'expertise de Maintcontrol dans les domaines de l'acquisition et de l'exploitation des données en continu contribue ainsi directement à l'optimisation du fonctionnement des parcs éoliens terrestres et maritimes'.



'En proposant des synergies métier et géographique immédiates, cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de construction d'une offre de solutions performantes très demandées par nos clients au service de la Transition énergétique', estime Jean-Claude Bourdon, fondateur et président de Dolfines.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.