Dollar General Corporation annonce l'ouverture de son 19 000e magasin à Joplin, dans le Missouri

Dollar General Corporation a commémoré l'ouverture de son 19 000e magasin à Joplin, Missouri, le 28 janvier 2023, par une célébration communautaire et un don de 19 000 $ à une école primaire locale. Les clients ont également reçu des cartes-cadeaux DG gratuites, des sacs fourre-tout et des échantillons de produits. La société a annoncé que l'ajout de chaque nouveau magasin entraîne des retombées économiques positives, notamment un accès supplémentaire à des produits abordables pour les clients, la création de nouveaux emplois et des possibilités de perfectionnement professionnel pour les employés, la génération de recettes fiscales supplémentaires et la possibilité pour les organismes sans but lucratif, les écoles et les bibliothèques locales de demander des subventions pour l'alphabétisation et l'éducation par l'intermédiaire de la Fondation pour l'alphabétisation de Dollar General.