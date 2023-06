Dollar General : prévisions réduites pour l'exercice

Compte tenu de conditions macroéconomiques plus difficiles qu'anticipé précédemment, Dollar General n'attend plus pour l'exercice en cours, qu'un BPA en baisse d'environ 0 à 8% et une croissance des ventes de l'ordre de 3,5 à 5% (1 à 2% à surface comparable).



Le groupe de distribution alimentaire publie un BPA en diminution de 2,9% à 2,34 dollars et un bénéfice d'exploitation quasi-stable (-0,7%) à 740,9 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable.



A 9,3 milliards de dollars, son chiffre d'affaires s'est accru de 6,8%, dont une croissance de 1,6% en comparable, en raison d'une augmentation du montant moyen des transactions, partiellement contrebalancée par une baisse de la fréquentation des clients.



