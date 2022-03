Dollar General prévoit des ventes nettes pour l'année entière supérieures aux estimations

Jeudi, Dollar General Corp a prévu des ventes pour l'ensemble de l'année supérieures aux estimations des analystes, car la hausse des prix des produits de base quotidiens fait que davantage d'Américains sont frugaux et se tournent vers les magasins discount pour leur épicerie et leurs articles ménagers.

Les magasins discount américains ont vu la fréquentation de leurs magasins rester stable, car les gens reprennent progressivement leur vie pré-pandémique après une pause due à Omicron et recommencent à acheter des vêtements, des crèmes hydratantes, des rouges à lèvres et des accessoires à prix réduits.

La tendance à cuisiner à la maison, induite par la pandémie, s'est également maintenue, même si les restrictions liées au coronavirus se sont atténuées, les gens limitant leurs dépenses dans les restaurants, ce qui a favorisé les ventes de produits d'épicerie dans les magasins discount qui ont bénéficié des fermetures.

L'opérateur de magasins discount prévoit une augmentation des ventes nettes pour l'ensemble de l'année d'environ 10 %, alors que les analystes s'attendent en moyenne à une croissance de 7,5 %, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net de la société pour le trimestre clos le 28 janvier est tombé à 597,4 millions de dollars, soit 2,57 $ par action, contre 642,74 millions de dollars, soit 2,62 $ par action, un an plus tôt. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh et Praveen Paramasivam à Bengaluru ; édition par Maju Samuel)