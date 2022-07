Analyse : Colgate, Tide et P&G modifient leur politique de prix pour garder les consommateurs à court d'argent.

Selon des données préparées pour Reuters par le cabinet d'études IRI, les fabricants de produits ménagers de base dépensent également davantage en remises et promotions sur des produits tels que les sodas et les serviettes en papier afin de maintenir les consommateurs dans les magasins haut de gamme et d'acheter des produits de marque.

Ces mesures interviennent alors que les consommateurs américains - qui jusqu'à présent ont continué à acheter des produits plus chers, des couches au shampoing - montrent des signes de fléchissement face à de nouvelles séries d'augmentations de prix.

Certaines hausses arrivent sur les étagères ce mois-ci, notamment celles de la société de nettoyage Clorox Co et de Church & Dwight Co Inc, le fabricant des produits Arm & Hammer.

Church & Dwight a augmenté pour la deuxième fois les prix des détergents à lessive et des litières pour chats le 1er juillet, tandis que Clorox a déclaré que ses hausses "les plus larges et les plus profondes" sont entrées en vigueur ce mois-ci.

Le risque croissant de réduction des dépenses des consommateurs oblige les fabricants à revoir leur stratégie de fixation des prix en ciblant les acheteurs pendant certaines périodes et en proposant davantage de remises.

Le fabricant de produits d'hygiène bucco-dentaire Colgate-Palmolive Co travaillera avec les détaillants pour voir si les consommateurs dépensent davantage lorsque les chèques de paie sont versés, généralement au cours des première et troisième semaines du mois, a déclaré John Faucher, responsable des relations avec les investisseurs.

Cela suggère que les consommateurs font face à plus de stress financier et vivent de chèque en chèque.

"Vous voulez vous assurer que votre stratégie de merchandising est alignée (avec) ces semaines où les consommateurs sont un peu plus tendus", a déclaré Faucher lors d'une conférence sur le commerce de détail le mois dernier.

Colgate donnerait la priorité aux produits haut de gamme, tels que son dentifrice Optic White Pro Series à 10 $, au début du mois, lorsque les chèques de paie sont encaissés, puis se concentrerait sur les articles économiques plus tard dans le mois, lorsque les consommateurs n'ont plus d'argent, a-t-il dit.

Colgate peut également augmenter les prix de quelques-uns de ses produits les moins chers, mais pas tous, afin que certains restent à la portée des consommateurs qui ont "un peu plus de mal", ce qui empêche ces acheteurs de chercher des options économiques ailleurs, a déclaré M. Faucher.

Les entreprises de produits de consommation élaborent des stratégies alors que la fréquentation des magasins à un dollar américains, qui vendent des articles de maison et d'épicerie sans marque, dépasse celle des concurrents. Family Dollar de Dollar Tree Inc a vu le trafic piétonnier grimper de 16 % au deuxième trimestre, selon Placer.ai, qui fournit des données sur les mouvements des consommateurs.

"Les fabricants commencent à faire davantage de promotion à la demande des détaillants", a déclaré Krishnakumar Davey, président de l'engagement client au cabinet d'études de marché IRI.

"Ils ne veulent pas perdre des affaires au profit des canaux de valeur", comme les magasins à un dollar ou d'autres discounters, a-t-il ajouté.

Selon les données d'IRI, 47 % des viandes de petit-déjeuner comme le bacon ont été achetées à l'aide d'un coupon ou d'un autre rabais au cours des quatre semaines se terminant le 10 juillet, le taux le plus élevé en six mois. La moitié des crackers ont été achetés avec des promotions, selon les données d'IRI.

Au cours des quatre semaines terminées le 10 juillet, 39 % du papier hygiénique et des essuie-tout ont été achetés avec des rabais, le taux le plus élevé depuis le début de l'année. Le papier toilette et les essuie-tout sont confrontés à une forte concurrence des marques de magasins.

FOCUS PREMIUM

Les producteurs d'articles ménagers et d'aliments se penchent également sur les tactiques de fixation des prix utilisées pendant la crise financière de 2008-2009.

Selon une obligation de recherche d'Evercore ISI, certains brasseurs de bière ont alors augmenté davantage les prix des marques économiques que ceux des offres grand public, afin d'empêcher les consommateurs d'échanger une Budweiser plus coûteuse contre une Natural Ice.

Les fabricants d'articles ménagers de base, notamment dans les aliments emballés et les bonbons, ont également réduit la taille des portions, tout en maintenant des prix identiques ou supérieurs. [L5N2XG2B4]

"Il est plus probable que nous et d'autres ayons recours à des changements de taille de paquet", a déclaré Matthew Farrell, directeur général de Church & Dwight, lors de la Deutsche Bank dbAccess Global Consumer Conference le mois dernier.

Le fabricant de détergents Xtra a déjà réduit de 10 % la taille de son détergent à lessive en enlevant l'eau, a déclaré Michael Read, un vice-président exécutif de la société, lors de la conférence. Le dosage pour les charges de lavage est le même, a-t-il dit.

Pour l'instant, les marques nationales tentent de convaincre les consommateurs qu'ils en ont plus pour leur argent avec des produits haut de gamme comme le savon à vaisselle Dawn et les lingettes Clorox - plutôt qu'avec des produits de marque moins chers.

Les dirigeants de Procter & Gamble Co ont déclaré le mois dernier lors d'une conférence qu'ils prévoyaient d'autres hausses de prix, car le fabricant de Tide redouble d'efforts dans sa stratégie de "supériorité" - en proposant des détergents, des couches et des rasoirs qui promettent d'être plus efficaces dans des emballages de meilleure qualité.

Le fabricant des serviettes en papier Bounty a également mis en place un niveau de prix pour les clients qui se soucient uniquement des "dépenses en espèces" au cours des cinq à six dernières années, a déclaré son directeur général Jon Moeller lors de la conférence. Seuls environ 15 % des clients de P&G ont des revenus plus faibles, a déclaré le directeur financier Andre Schulten.