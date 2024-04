Les Américains qui dépendent des allocations gouvernementales pour acheter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité réduisent leurs dépenses, ce qui incite les fabricants de produits alimentaires tels que Kraft-Heinz et Conagra Brands à revoir leurs produits et leurs stratégies après des années d'augmentation des prix.

Bon nombre des plus grands fabricants d'aliments et de boissons emballés voient leurs volumes de vente diminuer, en partie parce que les consommateurs à faible revenu - qui gagnent généralement moins de 35 000 dollars par an - cuisinent à partir de zéro, utilisent les restes ou achètent tout simplement moins.

Environ un tiers des ménages noirs américains et 21 % des ménages blancs américains appartenaient à cette catégorie en 2022, selon les dernières données de recensement disponibles aux États-Unis.

"Nous nous attendons à ce que la réduction des prestations SNAP [bons d'alimentation] soit un vent contraire", a déclaré Richard Dreiling, PDG de Dollar Tree, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats le 13 mars. M. Dreiling faisait référence au programme d'aide nutritionnelle complémentaire (SNAP) du gouvernement américain, qui fournit des prestations aux familles à faible revenu pour les aider à acheter des produits alimentaires.

Dans les magasins de proximité Circle K, les ventes réalisées par les bénéficiaires de bons d'alimentation ont baissé de 40 % par rapport à l'année dernière.

Brian Hannasch, PDG d'Alimentation Couche-Tard, qui exploite Circle K, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats le 21 mars : "Nous pouvons constater que, géographiquement, nos résultats sont moins bons là où nous avons des consommateurs à faible revenu".

Pour attirer les Américains qui n'ont plus les moyens de se payer un fast-food, Conagra lancera fin mai de nouvelles galettes de poulet Banquet, au prix de 6,99 dollars pour six, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Les sandwichs au poulet sont des produits phares des chaînes de restauration rapide.

Sherry Frey, vice-présidente de NielsenIQ chargée du bien-être, a déclaré que les consommateurs à faibles revenus consomment moins de fruits et légumes et de viande fraîche que les acheteurs plus aisés.

"Il est certain que les acheteurs des programmes SNAP et WIC sont à la recherche d'un bon rapport qualité-prix", a déclaré Mme Frey, faisant référence aux prestations alimentaires du gouvernement pour les femmes, les nourrissons et les enfants (WIC). "Malheureusement, un grand nombre d'acheteurs SNAP et WIC sont en situation d'insécurité alimentaire et subventionnent également les banques alimentaires.

Les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts achètent tout ce qui se trouve sur les étagères et que l'on peut étirer pour nourrir les nombreuses bouches qui se trouvent autour de la table", a déclaré Carlos Rodriguez, responsable de la politique et des opérations à City Harvest, qui distribue des aliments frais à New York.

Ils "renoncent à des produits que vous voulez normalement, c'est-à-dire à des aliments frais et nutritifs", a ajouté M. Rodriguez.

L'accent mis par les entreprises de consommation sur la valeur et les rabais est un revirement par rapport à leur stratégie pendant la pandémie et immédiatement après, lorsqu'elles se concentraient sur les produits haut de gamme, vantant de nouveaux arômes et de nouvelles options afin de justifier l'augmentation des prix.

Aujourd'hui, les entreprises alimentaires doivent s'assurer qu'elles attirent à nouveau l'acheteur de valeur, a déclaré Duleep Rodrigo, responsable du secteur de la consommation et de la vente au détail aux États-Unis chez KPMG. Elles ne peuvent pas obtenir de volume sans ce segment clé.

Certains consommateurs abandonnent les en-cas hypocaloriques comme le pop-corn pour des en-cas plus rassasiants, ont déclaré les dirigeants. Hershey a lancé de plus grands sacs de Skinny Pop, qui sont moins chers à l'once que les petits formats. PepsiCo prépare de nouvelles campagnes pour promouvoir sa marque concurrente Smartfood, a déclaré un porte-parole.

Un porte-parole de Coca-Cola a déclaré que le fabricant de boissons non alcoolisées a augmenté le nombre de semaines pendant lesquelles les détaillants font la promotion des sodas de 1,25 litre dans le cadre d'une offre de valeur destinée à attirer les consommateurs soucieux du prix et à faible revenu.

Nissin Foods, dont les produits tels que les Cup Noodles se vendent à moins d'un dollar, a vu ses ventes diminuer l'année dernière dans sa catégorie, a déclaré Brian Huff, PDG de la division américaine de l'entreprise japonaise, lors d'une interview le 18 mars.

L'entreprise investit dans des offres "un pour un, un pour un" chez Publix, en Floride, par exemple, et dans d'autres promotions pour encourager le remplissage des garde-manger, a déclaré M. Huff.

Le fabricant de macaronis au fromage Kraft Heinz, la société céréalière WK Kellogg et Kellanova, qui vend les chips Pringles, font partie des entreprises alimentaires qui augmentent leurs remises après une interruption de plusieurs années pendant la pandémie, a indiqué la banque d'investissement Jefferies dans une note de recherche datée du 3 avril.

L'approche de Conagra en matière de remises consiste à les rendre plus fréquentes plutôt qu'importantes, a déclaré le PDG Sean Connolly lors d'une interview le 4 avril.

"Nous pourrions investir pour descendre en dessous d'un seuil de prix clé", a dit Connolly, par exemple en réduisant le prix d'un article à 3,25 $ à 2,99 $. Il s'agit d'une "remise superficielle, mais quelque chose qui la rend provocante et la rend donc plus efficace".

Charsetta Reed, 61 ans, de Chicago, cherche à faire davantage de bonnes affaires et achète de plus en plus de produits d'épicerie chez Dollar Tree, comme les bonbons Hershey's, les maquereaux et les sardines en conserve Pampa et les bocaux de relish, de piments jalapeños et de cornichons.

"Ce sont des articles que j'utilise souvent et qui doivent donc être remplacés", a déclaré M. Reed. "Je ne peux pas me permettre de continuer à acheter des bocaux de nourriture à 3 ou 4 dollars.

PROTÉINES ET BEURRE DE CACAHUÈTE

Selon les dirigeants, le stress financier auquel sont confrontés les consommateurs à faibles revenus se reflète dans ce qu'ils achètent : des protéines et des en-cas plus rassasiants à base de maïs.

"Nous disposons d'un vaste portefeuille de viande en conserve", a déclaré Bob Nolan, vice-président senior de Conagra en charge de la science de la demande. "Il est en feu. Conagra fabrique les saucisses viennoises Armour Star, qui sont vendues 1 dollar la boîte de 4,6 oz dans les magasins Walgreens, par exemple.

M. Nolan a déclaré que les ventes du snack à base de maïs de Conagra, Andy Capp's, "ont augmenté de 20 à 30%". Et les snacks à base de graines de tournesol comme David Seeds, qui "durent tout un match de baseball", sont "spectaculaires", a-t-il dit.

J.M. Smucker continue d'enregistrer une hausse des ventes de son beurre de cacahuète Jif, selon le directeur financier Tucker Marshall, qui, selon lui, "constitue une forme très rentable de protéine".