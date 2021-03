Dollar General : hausse d'un quart du BPA trimestriel

Dollar General dévoile un BPA en progression de 24,8% à 2,62 dollars au titre de son quatrième trimestre comptable, manquant toutefois le consensus, et un profit opérationnel en hausse de 21% à 872,2 millions de dollars.



A 8,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de distribution s'est accru de 17,6%, dont une croissance de 12,7% à magasins comparables, avec toujours selon lui un 'effet positif significatif du comportement des consommateurs sous l'effet de la Covid-19'.



Dollar General aussi annonce une augmentation de son autorisation de rachats d'actions, et une hausse de 16,7% de son dividende trimestriel à 0,42 dollar par action. Pour le nouvel exercice, il anticipe un CA stable ou en baisse de 2%, et un BPA entre 8,80 et 9,50 dollars.



