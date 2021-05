Dollar General : relèvement des objectifs annuels

A l'occasion de ses trimestriels, Dollar General indique viser désormais, pour l'exercice en cours, un BPA entre 9,50 et 10,20 dollars (et non plus entre 8,80 et 9,50 dollars) et une évolution de ses revenus entre -1 et +1% (et non plus entre -2 et 0%).



Sur son premier trimestre comptable, le groupe de distribution dévoile un BPA en hausse de 10,2% à 2,82 dollars, un niveau largement au-dessus du consensus, et un profit opérationnel en hausse de 4,9% à 908,9 millions de dollars.



A 8,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est tassé de 0,6%, dont une baisse de 4,6% à magasins comparables, avec toutefois une croissance de 17,1% par rapport à la période correspondante il y a deux ans.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.